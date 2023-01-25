Руководители больниц: нужно увеличить финансирование, иначе какие-то услуги будут недоступны

Больницы предупреждают, что в противном случае будут снижены число обслуживаемых пациентов и доступность услуг и увеличен объем платной медицины.

Больницы утверждают, что в 2023 году им выделено гораздо меньше средств, чем необходимо, к тому же не была учтена инфляция, которая в здравоохранении составляет около 19% по сравнению с предыдущим годом. Председатель ЛОБ Евгений Калейс пояснил, что сокращение финансирования больниц и инфляция, а также решение правительства о повышении минимальной заработной платы, которая "в настоящее время нам не компенсируется", существенно повлияют на лечение пациентов и доступность услуг в 2023 году.

По словам Калейса, это, во-первых, увеличивает прямые расходы больниц, а во-вторых, сокращает разрыв в оплате труда низкоквалифицированной и профессиональной рабочей силы.

"Низкая заработная плата затрудняет привлечение персонала", например, невозможно обеспечить в достаточном количестве помощников медсестер и новых медсестер, - говорит Калейс. Существующему же персоналу придется работать сверхурочно, что влияет на качество работы, способствует выгоранию и увеличивает расходы больниц на оплату сверхурочных часов.