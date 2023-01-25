В связи с сокращением финансирования больниц и инфляцией руководители больниц призывают выделить медицинским учреждениям больше средств в госбюджете или пересмотреть порядок финансирования, предоставив больницам возможность удерживать эти деньги с пациентов, сообщили в Латвийское обществе больниц (ЛОБ).
Руководители больниц: нужно увеличить финансирование, иначе какие-то услуги будут недоступны
Больницы предупреждают, что в противном случае будут снижены число обслуживаемых пациентов и доступность услуг и увеличен объем платной медицины.
Больницы утверждают, что в 2023 году им выделено гораздо меньше средств, чем необходимо, к тому же не была учтена инфляция, которая в здравоохранении составляет около 19% по сравнению с предыдущим годом. Председатель ЛОБ Евгений Калейс пояснил, что сокращение финансирования больниц и инфляция, а также решение правительства о повышении минимальной заработной платы, которая "в настоящее время нам не компенсируется", существенно повлияют на лечение пациентов и доступность услуг в 2023 году.
По словам Калейса, это, во-первых, увеличивает прямые расходы больниц, а во-вторых, сокращает разрыв в оплате труда низкоквалифицированной и профессиональной рабочей силы.
"Низкая заработная плата затрудняет привлечение персонала", например, невозможно обеспечить в достаточном количестве помощников медсестер и новых медсестер, - говорит Калейс. Существующему же персоналу придется работать сверхурочно, что влияет на качество работы, способствует выгоранию и увеличивает расходы больниц на оплату сверхурочных часов.
Представители больниц предупреждают - при повышении расходов или услуга становится недоступной, или кто-то должен компенсировать рост расходов. Если государство не может найти средства в бюджете, то больницы призывают руководство Министерства здравоохранения оперативно решить вопрос с пациентскими взносами или же исключить те или иные услуги из корзины оплачиваемых государством услуг. Таким образом, у пациентов как минимум будет возможность получить необходимую услугу за свой счет. Если и это не будет сделано, то прогноз для пациентов будет неблагоприятным: объем платной медицины и очереди в здравоохранении вырастут, предупреждают представители ЛОБ.
Схожего мнения придерживается и председатель правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдыньша Ринальд Муциньш, который обнаружил в расчетах, полученных от Национальной службы здравоохранения, что от больниц ожидаются такие же расходы на лечение и содержание одного пациента, как и в 2022 году, что невозможно при нынешней инфляции. Он подчеркнул, что расходы больниц - это не только растущие счета за отопление или электроэнергию, расходы выросли абсолютно по всем позициям: на продукты питания, медикаменты, содержание оборудования, стирку постельного белья и другие.
"Мы просто не можем оказывать услугу по той же стоимости, что и в прошлом году. Кроме того, следует учитывать, что после двух лет Covid-19 поток пациентов и спрос на медицинские услуги увеличился", - сказал Муциньш.
Руководители больниц отмечают, что если не будут найдены конструктивные решения, то больницы будут вынуждены ограничить спектр предлагаемых услуг, и одновременно подчеркивают, что больницы готовы к сотрудничеству, а персонал больниц может оказывать услуги, если будет увеличено финансирование или найдены альтернативные источники финансирования.
С целью найти решения существующих проблем сегодня ЛОБ и руководители больниц встретятся с министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне.
В ходе встречи также будет обсуждаться отклонение правительства от реализации основных принципов политики общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, которые были поддержан правительством в прошлом году, а также состоится дискуссия о сокращении финансирования, критически важного для лечения латвийских пациентов.
ЛОБ заявляет, что в ходе встречи планируется совместными усилиями найти решения, которые позволят не ухудшить состояние здоровья латвийских пациентов и избежать значительного увеличения доплат пациентов за медицинские услуги.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!