В среду, 25 января, на севере Германии в результате нападения с ножом в поезде, направлявшемся и Киля в Гамбург, были убиты два человек, еще семеро пострадали, сообщает DPA.
Нападение с ножом в поезде в Германии: двое погибших, еще семь человек пострадали
Нападение с ножом в поезде в Германии: двое погибших, еще семь человек пострадали
Нападение произошло примерно в 15 часов, когда поезд прибыл на станцию Брокштедт. Два человека погибли, трое получили тяжелые ранения, а еще четыре человека - легкие травмы.
Сотрудники полиции задержали нападавшего на станции Брокштедт, однако еще до прибытия полиции с ним справились пассажиры.
Нападавший - 33-летний палестинец. Мотивы нападения неизвестны.
Подозреваемый получил ранения средней тяжести и был доставен в больницу.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый ранее не привлекал внимание экстремистскими действиями, кроме того, он мог страдать психическим заболеванием.
Движение поездов по трассе было приостановлено.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова