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Нападение с ножом в поезде в Германии: двое погибших, еще семь человек пострадали

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Нападение с ножом в поезде в Германии: двое погибших, еще семь человек пострадали
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Станция Брокштедт после нападения
Станция Брокштедт после нападения Фото: Jonas Walzberg/AP

В среду, 25 января, на севере Германии в результате нападения с ножом в поезде, направлявшемся и Киля в Гамбург, были убиты два человек, еще семеро пострадали, сообщает DPA.

Нападение произошло примерно в 15 часов, когда поезд прибыл на станцию Брокштедт. Два человека погибли, трое получили тяжелые ранения, а еще четыре человека - легкие травмы.

Сотрудники полиции задержали нападавшего на станции Брокштедт, однако еще до прибытия полиции с ним справились пассажиры.

Нападавший - 33-летний палестинец. Мотивы нападения неизвестны.

Подозреваемый получил ранения средней тяжести и был доставен в больницу.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый ранее не привлекал внимание экстремистскими действиями, кроме того, он мог страдать психическим заболеванием.

Движение поездов по трассе было приостановлено.

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