Нападение с ножом в поезде в Германии: двое погибших, еще семь человек пострадали

Нападение произошло примерно в 15 часов, когда поезд прибыл на станцию Брокштедт. Два человека погибли, трое получили тяжелые ранения, а еще четыре человека - легкие травмы.

Сотрудники полиции задержали нападавшего на станции Брокштедт, однако еще до прибытия полиции с ним справились пассажиры.

Нападавший - 33-летний палестинец. Мотивы нападения неизвестны.

Подозреваемый получил ранения средней тяжести и был доставен в больницу.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый ранее не привлекал внимание экстремистскими действиями, кроме того, он мог страдать психическим заболеванием.

Движение поездов по трассе было приостановлено.