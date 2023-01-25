Фото ⟩ В морских силах вводят форму нового дизайна

Форма , ее части и элементы выполнены в темно-синем или морском цвете. Важно отметить, что новая форма более функциональна - она удобна и соответствует выполнению служебных задач на кораблях морских сил, в том числе они обеспечены огне- и влагонепроницаемым покрытием.

Принимая во внимание, что полная смена формы будет осуществляться постепенно до конца 2023 года, и в дальнейшем военнослужащих морских сил можно будет встретить как в форме нового дизайна, так и в зеленой форме Национальных вооруженных сил с с утвержденным камуфляжным принтом. В то же время зеленая форма Национальных вооруженных сил с камуфляжным принтом будет по-прежнему использоваться военнослужащими морских сил для выполнения задач на суше.