С начала 2023 года в морских силах начали вводить боевую форму нового дизайна. Эта форма визуально отличается от других подразделений Национальных вооруженных сил.
Фото ⟩ В морских силах вводят форму нового дизайна
Форма, ее части и элементы выполнены в темно-синем или морском цвете. Важно отметить, что новая форма более функциональна - она удобна и соответствует выполнению служебных задач на кораблях морских сил, в том числе они обеспечены огне- и влагонепроницаемым покрытием.
Дизайн нового вида боевой формы военнослужащих морских сил был выбран и создан с учетом опыта военно-морских сил других стран НАТО в повседневном использовании формы.
Принимая во внимание, что полная смена формы будет осуществляться постепенно до конца 2023 года, и в дальнейшем военнослужащих морских сил можно будет встретить как в форме нового дизайна, так и в зеленой форме Национальных вооруженных сил с с утвержденным камуфляжным принтом. В то же время зеленая форма Национальных вооруженных сил с камуфляжным принтом будет по-прежнему использоваться военнослужащими морских сил для выполнения задач на суше.
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