На титулы "Слово 2022 года" и "Антислово 2022 года" желающие заявляют также такие слова, как "орки", "вата" и "окупеклис" - соединение слов okupācija ("оккупация") и pieminēklis ("памятник") - так иногда называли памятник в Пардаугаве, проинформировал Департамент развития латышского языка Рижского латышского общества (RLB).
От "ваты" до "джампуциса". В Латвии выбирают слово года
RLB получило все варианты претендентов на слово, антислово, крылатое выражение и самое раздражающее словосочетание 2022 года, и до 30 января, когда предусмотрено объявление обладателей титулов, жюри договорится о результате.
RLB подчеркивает, что 2022 год был суровым и предполагается, что это будет отражено и в списке финалистов.
Прислано много "орков", "окупеклисов" и "ваты", а также atkrieviskošana - "дерусификация".
Присылают и неологизмы - очень часто придуманные детьми, но также и самими взрослыми: на этот раз появились plauktenis - секция мебели, и džampucis - до сих пор известный как худи.
С языком в повседневной жизни много работают и политики, но организаторы акции по возможности стараются дистанцироваться от них. Однако крылатые выражения, как правило, приходят непосредственно из политики, рекламы и журналистики, объясняют в RLB.
Предлагаются посланный "русский военный корабль", "Слава Украине, героям слава!", а также выражение Улдиса Пиленса - "не могу комментировать, потому что не могу комментировать" и еще много других.
Заключительное мероприятие общественной акции состоится 30 января в 14:00 в зале Лиго Рижского латышского общества. Такая акция пройдет в юбилейный, 20-й раз.
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