От "ваты" до "джампуциса". В Латвии выбирают слово года

RLB получило все варианты претендентов на слово, антислово, крылатое выражение и самое раздражающее словосочетание 2022 года, и до 30 января, когда предусмотрено объявление обладателей титулов, жюри договорится о результате.

RLB подчеркивает, что 2022 год был суровым и предполагается, что это будет отражено и в списке финалистов.

Прислано много "орков", "окупеклисов" и "ваты", а также atkrieviskošana - "дерусификация".

Присылают и неологизмы - очень часто придуманные детьми, но также и самими взрослыми: на этот раз появились plauktenis - секция мебели, и džampucis - до сих пор известный как худи.

С языком в повседневной жизни много работают и политики, но организаторы акции по возможности стараются дистанцироваться от них. Однако крылатые выражения, как правило, приходят непосредственно из политики, рекламы и журналистики, объясняют в RLB.

Предлагаются посланный "русский военный корабль", "Слава Украине, героям слава!", а также выражение Улдиса Пиленса - "не могу комментировать, потому что не могу комментировать" и еще много других.

Заключительное мероприятие общественной акции состоится 30 января в 14:00 в зале Лиго Рижского латышского общества. Такая акция пройдет в юбилейный, 20-й раз.