Опрокинутый дом, купольные шатры в березовой роще и другие места, куда отправиться с семьей

Тюрьма Каросты - едва ли не обязательная для посещения каждым путешественником достопримечательность Лиепаи. В прошлом году в расположенном рядом Редане открыт музей Каросты и войны за независимость. Редан - это часть крепости, построенной еще при царе в конце XIX века. Теперь здесь располагается ряд экспозиций. Одна из них повествует о зарождении, строительстве и истории Каросты и для наглядности выполнена в виде освещенного трехмерного объекта - карты Лиепаи с выделенной военной гаванью, макетами строений и укреплений. К тому же в Редане проводятся разного рода мероприятия. Одно из них - веселая игра для групп "Таинственный остров РЕДАН" с постановкой пьесы, ориентированием, задачами на смекалку и ловкость. Каждого посетителя на стенде Каросты встречают Борец за свободу и вооруженный до зубов Бермонтовец!