Опрокинутый дом, глэмпинг с купольными шатрами в березовой роще, ресторан с запоминающимся интерьером, новый музей в крепости, велопарк площадью 9000 квадратных метров, возможно, крупнейший в Латвии сферический купол - это лишь некоторые из туристических новинок Латвии, с которыми уже 3-5 февраля смогут ознакомиться посетители туристической выставки Balttour 2023 на Кипсале!
Опрокинутый дом, купольные шатры в березовой роще и другие места, куда отправиться с семьей
Опрокинутый дом в Смарде
Когда возникнет вопрос, чем же еще заняться в окрестностях Тукумса, предлагаем перевернуть свой мир с ног на голову! Новый туристический объект приглашает каждого испытать свой вестибулярный аппарат, ибо опрокинутый дом не просто перевернут наоборот, но и наклонен под углом семь градусов по диагонали.
Разве не любопытно увидеть обувь, стол и даже диван у себя над головой!
Юбилей Центра Ротко
Знатокам искусства и культуры неплохо бы наметить небольшой отпуск с 21 до 28 апреля, так как именно в эти дни Арт-центр имени Марка Ротко в Даугавпилсе празднует свой десятилетний юбилей. Подготовлена богатая программа - разнообразные концерты и перформансы, открытие художественных выставок и объектов среды, а также новая экспозиция с прежде не выставлявшимися в Латвии оригинальными работами Марка Ротко. А заодно непременно стоит побывать и в открывшемся в прошлом году тут же рядом долгожданном пространстве культуры и искусства, о котором на выставке больше расскажут сами представители Центра Ротко!
Новинка Каросты - Редан
Тюрьма Каросты - едва ли не обязательная для посещения каждым путешественником достопримечательность Лиепаи. В прошлом году в расположенном рядом Редане открыт музей Каросты и войны за независимость. Редан - это часть крепости, построенной еще при царе в конце XIX века. Теперь здесь располагается ряд экспозиций. Одна из них повествует о зарождении, строительстве и истории Каросты и для наглядности выполнена в виде освещенного трехмерного объекта - карты Лиепаи с выделенной военной гаванью, макетами строений и укреплений. К тому же в Редане проводятся разного рода мероприятия. Одно из них - веселая игра для групп "Таинственный остров РЕДАН" с постановкой пьесы, ориентированием, задачами на смекалку и ловкость. Каждого посетителя на стенде Каросты встречают Борец за свободу и вооруженный до зубов Бермонтовец!
Глэмпинг и уникальный ресторан в окрестностях Бауски
В окрестностях города Бауски каждый непременно сможет открыть свою жемчужину! Только что оборудованный полигон для ориентирования в Звиргзде, новое культурное пространство "Межотненская церковь" или недавно открытый гостевой дом Semo Guest house. И это еще не все! Летом этого года под Брунавой начнет работу глэмпинг Mazie Mezgali, где в сказочной березовой роще сквозь шатры с панорамным видом можно будет любоваться звездам. А тех, кто предпочитает гастрономические удовольствия в особо изысканном месте, не оставит равнодушными ресторан Mezs Kungs, который уже совсем скоро распахнет свои двери! Узнай на Balttour 2023 все о возможностях хорошего и красивого отдыха в окрестностях Бауски!
Мультифункциональный велопарк в Айзкраукльском крае
Одним из новшеств, предметом гордости для молодежи Айзкраукле определенно стал открытый в конце прошлого года мультифункциональный велопарк площадью 9000 квадратных метров, где можно кататься на всем, что способно ездить. Объект визуально выполнен в виде русла Даугавы, причем при трассе имеется указание, что максимальная глубина Даугавы составляет 47 метров, а высочайшая точка велотрассы символически изображает высшую точку Даугавы - остров Сердца, или Любви. Эффектным пополнением обзавелся кемпинг возле Даугавы Cerini - там "приземлился" сферический купол, под которым проводятся разнообразные музыкальные и развлекательные мероприятия. И еще в саду Ликтеньдарзс открыт Дом собраний, а в волости Маззалве - историческая комната. Туристический отдел самоуправления Айзкраукльского края охотно поделится с посетителями выставки и другими новостями!
EXIT RIGA приглашает в окрестности Риги
Под Ригой для путешественников тоже немало новинок - открыты новые места активного отдыха, доступны новые маршруты, благоустроена туристическая инфраструктура, появились уютные места ночлега и питания. Например, в Марупском крае в прошлом году начал работу Дом туристической информации и ремесел, а неподалеку от международного аэропорта "Рига" распахнул свои двери для постояльцев новый отель Hampton by Hilton Riga Airport. В Саласпилсском крае на острове Доле комплекс деревянных домиков Doles skati предлагает спокойный, уютный и комфортный отдых с ночлегом, а между Адажи и Царникавой ценителей природы радует проложенная двумя энтузиастами Дорога колокольчиков. Об этих и других новинках узнайте, посетив стенд EXIT RIGA!
И это еще не все!
А еще посетители выставки Balttour 2023 на Кипсале уже 3-5 февраля смогут узнать больше о крупнейшем в мире ансамбле ветровых колоколов - экологическом объекте "Воздух" в городском парке Балви, стеклодувной мастерской в Ливанском центре стекла и ремесел, долине Двиете, где обитают дикие лошади и журавли. Подробнее: www.balttour.lv.
Время работы:
- 3 февраля - 10:00-13:00 (время профессионалов);
- 3 февраля - 13:00-18:00;
- 4 февраля - 10:00-18:00;
- 5 февраля - 10:00-17:00.
Стоимость билетов:
- входной билет - 5 EUR;
- пенсионерам, инвалидам, школьникам - 4 EUR;
- семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок или 1+2) - 10 EUR, если детей больше - плюс 2 EUR за каждого;
- детям до 7 лет - бесплатно;
- PRO билет (профессиональным посетителям, многоразовый) - 18 EUR;
- автостоянка - 5 EUR.
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