В Смардской волости открылся новый для Латвии объект - перевернутый дом, рассказывает TV3.
Фото ⟩ В Латвии появился свой "перевернутый дом"
В Латвии появился свой "перевернутый дом"
В доме есть детская, спальня, кухня, гостиная, мансарда, санузел. Входить в здание нужно через чердак, где хранятся различные вещи.
Хозяин дома Гунтис Балтгалвис подчеркивает, что, входя в этот дом, нужно быть аккуратным - потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к передвижению по нему.
Ранее подобные дома были у наших соседей - в Эстонии и Литве. В дальнейшем здесь появятся различные необычные постройки - например, в будущем планируется перевернутый гараж с автомобильными покрышками.
Подробнее о ценах и времени работы объекта - тут.
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