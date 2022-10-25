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Фото ⟩ В Латвии появился свой "перевернутый дом"

rus.tvnet.lv
В Латвии появился свой "перевернутый дом"
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Фото: instagram/apgrieztamaja.lv/

В Смардской волости открылся новый для Латвии объект - перевернутый дом, рассказывает TV3.

В доме есть детская, спальня, кухня, гостиная, мансарда, санузел. Входить в здание нужно через чердак, где хранятся различные вещи.

Хозяин дома Гунтис Балтгалвис подчеркивает, что, входя в этот дом, нужно быть аккуратным - потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к передвижению по нему. 

Ранее подобные дома были у наших соседей - в Эстонии и Литве. В дальнейшем здесь появятся различные необычные постройки - например, в будущем планируется перевернутый гараж с автомобильными покрышками.

Подробнее о ценах и времени работы объекта - тут.

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