Председатель Сейма: приоритет Латвии - помогать Украине в разгроме России

Спикер сообщил, что только что вернулся из Украины, где сделал вывод, что есть четкое понимание характера борьбы, целей, ценностей и "к сожалению, также неизбежных жертв". Боевой дух украинцев абсолютно несокрушим, подчеркнул Смилтенс.

"Сегодня мы видим такое же ясное понимание в Латвии и ожидаем его в Европе и мире. Никаких сомнений, интерпретаций и неопределенностей. История Латвии дает хороший урок тем, кто сомневается или полагается на нарративы российской пропаганды", - сказал Смилтенс.

"Когда безоружные люди защищали свою свободу на наших баррикадах 32 года назад, была надежда на крах империи, но империя зла вернулась с новой силой. Желание России разрушать, насиловать, убивать, завоевывать, уничтожать никуда не делось. Сегодня мы видим, что Россия уже готовит свои будущие поколения к конфронтации с Западом. Удобно отговариваться тезисом о путинской войне, но российский империализм не ассоциируется с одной фамилией. В реализации наших стратегических целей мы можем опираться только на реальность, укрепляя нашу безопасность и сдерживая угрозу со стороны России", - сказал Смилтенс.