Абсолютный приоритет Латвии - помочь Украине разгромить Россию, заявил спикер Сейма Эдвард Смилтенс сегодня на ежегодных внешнеполитических дебатах в парламенте.
Председатель Сейма: приоритет Латвии - помогать Украине в разгроме России
Спикер сообщил, что только что вернулся из Украины, где сделал вывод, что есть четкое понимание характера борьбы, целей, ценностей и "к сожалению, также неизбежных жертв". Боевой дух украинцев абсолютно несокрушим, подчеркнул Смилтенс.
"Сегодня мы видим такое же ясное понимание в Латвии и ожидаем его в Европе и мире. Никаких сомнений, интерпретаций и неопределенностей. История Латвии дает хороший урок тем, кто сомневается или полагается на нарративы российской пропаганды", - сказал Смилтенс.
"Когда безоружные люди защищали свою свободу на наших баррикадах 32 года назад, была надежда на крах империи, но империя зла вернулась с новой силой. Желание России разрушать, насиловать, убивать, завоевывать, уничтожать никуда не делось. Сегодня мы видим, что Россия уже готовит свои будущие поколения к конфронтации с Западом. Удобно отговариваться тезисом о путинской войне, но российский империализм не ассоциируется с одной фамилией. В реализации наших стратегических целей мы можем опираться только на реальность, укрепляя нашу безопасность и сдерживая угрозу со стороны России", - сказал Смилтенс.
Спикер Сейма убежден, что Запад не должен смотреть на очередные российские зверства или, опасаясь эскалации, призывать украинцев отказаться от своей территориальной целостности во имя прекращения огня. Украина должна получить всю необходимую военную, а также гражданскую поддержку для скорейшей победы. Смилтенс убежден, что не смелые действия, а именно нерешительность международного сообщества увеличивает возможность эскалации за существующие границы.
Столь же важным, как и победа Украины на поле боя, является поражение России в международно-правовом поле. "Нельзя допустить, чтобы такое ужасное зло осталось безнаказанным в 21-ом веке. Идея военной агрессии как приемлемого и оправданного инструмента международных отношений не должна укореняться нигде в мире", - сказал Смилтенс.
Говоря о внешней безопасности Латвии, спикер Сейма отметил, что в течение года была проделана значительная работа по ее укреплению. Смилтенс выразил удовлетворение пониманием и поддержкой союзниками безопасности Латвии, отметив, что солидарность НАТО можно увидеть в решениях предыдущих саммитов НАТО и в присутствии союзников на военной базе Адажи и военном аэродроме в Лиелварде.
Смилтенс подчеркнул, что внешняя безопасность дополняется внутренней устойчивостью, в том числе экономической стабильностью, и призвал правительство и Сейм совместно укреплять экономическое сотрудничество с союзниками.
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