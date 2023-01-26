CSDD предложит новые номера серий IX, NL и NM

2 февраля 2023 года с 21:00 CSDD предложит новые серии номеров (IX1-IX99, NL601-NL700 и NM100-NM9999) на платформе e-CSDD.

Чтобы выбрать и подать заявку на номер:

войдите в систему e-CSDD;

укажите транспортное средство, находящееся в вашей собственности, владении или распоряжении. Номер можно выбрать для зарегистрированного в Латвии транспортного средства или для не зарегистрированного в Латвии транспортного средства, о котором ранее сообщалось при сравнении номеров агрегатов транспортных средств;

выберите номер;

укажите Центр обслуживания клиентов CSDD, где будут забираться номерные знаки;

оплатите номерные знаки для автомобиля;

получите подтверждение заказа по электронной почте.

С 2 января CSDD предлагал серийные номера XI1-XI99 и NL100-NL9999 на платформе e-CSDD.