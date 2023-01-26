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МИД Франции: мы не воюем с Россией

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МИД Франции: мы не воюем с Россией
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Флаг Франции.
Флаг Франции. Фото: Caro / Sorge/Caro / Sorge

Решение Франции поставить Украине вооружения в рамках законной самообороны не значит, что эта страна воюет с Россией, заявила представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр. Об этом пишет Русская служба BBC.

"Мы, как и наши партнеры, не находимся в состоянии войны с Россией. Поставка военного оборудования не является участием в конфликте", - сказала она на брифинге, комментируя слова своей немецкой коллеги Анналены Бербок.

Бербок в среду заявила в отношении помощи Украине, что европейские союзники должны сохранять единство.

"Важно, чтобы мы были вместе и не обвиняли друг друга в Европе, потому что мы воюем с Россией, а не друг с другом", - сказал она.

Утром в четверг, 26 января, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что страны НАТО стали участниками конфликта в Украине.

Ранее Франция решила предоставить Украине легкие танки, это решение было принято еще до того, как об отправке основных боевых танков объявили Германия и США.

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