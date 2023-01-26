Для защиты восточной границы в чрезвычайной ситуации необходимо разработать специальный закон, заявил в четверг, 26 января, завершая внешнеполитические дебаты в Сейме, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Ринкевич: нужно работать, чтобы в РФ и Беларуси произошли демократические изменения
Говоря о том, что происходит на границе между Беларусью и Латвией, он призвал не использовать непроверенную информацию от дискредитировавших себя организаций. Министр считает, что, например, организация Amnesty International своим докладом по Украине "полностью дискредитировала себя".
"Я считаю, что мы должны использовать доказательства и факты. Ответственные органы Латвии несколько раз проверяли ситуацию на границе. Мы видим, что то, что происходит против Латвии, Литвы и Польши, - это гибридная война режима Лукашенко, остановить которую непросто.
Чрезвычайная ситуация установлена не потому, что кто-то хочет работать на границе чрезвычайными методами, а потому, что эта война началась помимо нашей воли", - сказал глава МИД.
По словам Ринкевича, партнеры Латвии понимают, что происходит на границе между Латвией и Беларусью.
"В правительстве мы говорили и приглашали наших коллег из МВД в сотрудничестве с министерствами юстиции, иностранных дел и обороны разработать новую правовую базу, потому что быстро эта ситуация не закончится. Нам нужно согласовывать как юридическое, так и политическое решение с друзьями и союзниками из Литвы и Польши, у которых аналогичная проблема", - сказал министр иностранных дел.
Министр поблагодарил депутатов за дебаты и выразил желание рассказать через год о том, что Украина свободна и вернула себе все свои территории.
Также он пожелал, в полной мере восстановились международный порядок и право, чтобы у соседей - России и Беларуси - произошли изменения в сторону демократизации, прав человека и власти закона.
"Случится ли это? Я реалист. Думаю, мы будем еще только в пути, но у нас есть четкие цели, и мы знаем, как их реализовать. Поэтому мы все должны работать вместе, как здесь, в Латвии, так и за рубежом, вместе с союзниками, чтобы этот день настал", - сказал Ринкевич.
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