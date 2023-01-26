Ринкевич: нужно работать, чтобы в РФ и Беларуси произошли демократические изменения

Министр поблагодарил депутатов за дебаты и выразил желание рассказать через год о том, что Украина свободна и вернула себе все свои территории.

Также он пожелал, в полной мере восстановились международный порядок и право, чтобы у соседей - России и Беларуси - произошли изменения в сторону демократизации, прав человека и власти закона.

"Случится ли это? Я реалист. Думаю, мы будем еще только в пути, но у нас есть четкие цели, и мы знаем, как их реализовать. Поэтому мы все должны работать вместе, как здесь, в Латвии, так и за рубежом, вместе с союзниками, чтобы этот день настал", - сказал Ринкевич.