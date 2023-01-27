Генерал Павел и олигарх Бабиш. Чехи выбирают нового президента

Еврогенерал

61-летний отставной генерал Петр Павел, бывший начальник чешского генштаба и бывший председатель военного комитета НАТО - либерал и абсолютно проевропейский политик, считающий членство Чехии в НАТО и Евросоюзе необходимым, неизбежным и выгодным.

Павел владеет русским, начинал служить еще во времена Варшавского договора, участвовал в переговорах с Россией, когда был главой военного комитета НАТО в 2015-2018 годах, и у него сформировался вполне определенный, скептический взгляд на Россию.

"Никакой демократической революции в России в обозримом будущем не будет. Не только из-за прочности режима, но и из-за ментальности многих россиян, - говорил Павел в октябре в интервью изданию Politico. - В России нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения. Даже Алексей Навальный на самом деле - не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист. Хотя, конечно, как партнер на переговорах он был бы лучше, чем нынешнее руководство".