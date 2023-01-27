В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране убит один человек

Состояние пострадавших удовлетворительное, говорится в сообщении Министерства иностранных дел. Начато расследование.

Полиция задержала нападавшего, сейчас выясняются его мотивы. По информации местных СМИ, его мотивом были личные и семейные проблемы.

Иран, в котором живут миллионы этнических азербайджанцев, уже давно обвиняет Азербайджан в разжигании сепаратистских настроений на территории страны.

Отношения Баку и Тегерана традиционно были напряженными, так как Азербайджан - крепкий союзник исторического соперника Ирана Турции.

Иран с подозрением относится и к военному сотрудничеству Азербайджана с Израилем, который является главным поставщиком оружия для Баку.