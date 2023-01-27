В пятницу, 27 января, вооруженный автоматом Калашникова мужчина в посольстве Азербайджана в Тегеране застрелил руководителя службы охраны дипмиссии и ранил двух охранников, сообщает AFP.
В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране убит один человек
В результате нападения на посольство Азербайджана в Иране убит один человек
Состояние пострадавших удовлетворительное, говорится в сообщении Министерства иностранных дел. Начато расследование.
Полиция задержала нападавшего, сейчас выясняются его мотивы. По информации местных СМИ, его мотивом были личные и семейные проблемы.
Иран, в котором живут миллионы этнических азербайджанцев, уже давно обвиняет Азербайджан в разжигании сепаратистских настроений на территории страны.
Отношения Баку и Тегерана традиционно были напряженными, так как Азербайджан - крепкий союзник исторического соперника Ирана Турции.
Иран с подозрением относится и к военному сотрудничеству Азербайджана с Израилем, который является главным поставщиком оружия для Баку.
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