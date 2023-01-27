Россия нашла покупателя на свою нефть, однако есть нюансы

Как сообщил министр нефти Пакистана Мусадик Малик, сейчас Пакистан и Россия согласовывают все коммерческие вопросы по сделке, в том числе и в связи с валютой, которой будут рассчитываться за нефть. Планируется, что расчеты не будут осуществлять в долларах. Малик указал, что Пакистан начнет получать дешевую российскую нефть в апреле.

"В марте все коммерческие условия соглашения с Россией будут окончательно согласованы, после чего дешевая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран", - сказал Малик.

Указывается, что после заключения соглашения с Россией Пакистан начнет разрабатывать свой план энергетической безопасности. Он предусматривает в том числе импорт сжиженного природного газа и других нефтепродуктов, и планируется, что проект поставки газа будет реализован до конца 2023 года.

В январе 2023 года Россия и Пакистан концептуально договорились о поставке нефти и нефтепродуктов. Здесь нужно принять во внимание, что Россия будет поставлять Пакистану нефть по значительно сниженной цене, и то же самое будет относиться к российским бензину и дизельному топливу. В данный момент неизвестно, будет ли нефть поставляться Пакистану дешевле установленных G7 и Евросоюзом потолков цен - 60 долларов за баррель.