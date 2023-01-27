Россия из-за санкций потеряла важнейший рынок сбыта нефти - Европу, поэтому теперь государство ищет возможности, кому продавать свою нефть. Стало известно, что покупателем российской нефти станет Пакистан, сообщает украинский портал "Униан".
Россия нашла покупателя на свою нефть, однако есть нюансы
Как сообщил министр нефти Пакистана Мусадик Малик, сейчас Пакистан и Россия согласовывают все коммерческие вопросы по сделке, в том числе и в связи с валютой, которой будут рассчитываться за нефть. Планируется, что расчеты не будут осуществлять в долларах. Малик указал, что Пакистан начнет получать дешевую российскую нефть в апреле.
"В марте все коммерческие условия соглашения с Россией будут окончательно согласованы, после чего дешевая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран", - сказал Малик.
Указывается, что после заключения соглашения с Россией Пакистан начнет разрабатывать свой план энергетической безопасности. Он предусматривает в том числе импорт сжиженного природного газа и других нефтепродуктов, и планируется, что проект поставки газа будет реализован до конца 2023 года.
В январе 2023 года Россия и Пакистан концептуально договорились о поставке нефти и нефтепродуктов. Здесь нужно принять во внимание, что Россия будет поставлять Пакистану нефть по значительно сниженной цене, и то же самое будет относиться к российским бензину и дизельному топливу. В данный момент неизвестно, будет ли нефть поставляться Пакистану дешевле установленных G7 и Евросоюзом потолков цен - 60 долларов за баррель.
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