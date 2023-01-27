Выстрелил в голову, живот и плечо: мужчина получил тюремный срок за три покушения на убийство

Как следует из приговора суда, 16 марта 2021 года у обвиняемого возник конфликт с тремя лицами возле многоквартирного дома в Рембате. После драки эти трое ушли в свою квартиру, а обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился по месту жительства, взял зарегистрированное на его имя огнестрельное оружие и вернулся на место конфликта.

Добравшись до жилого дома, мужчина с близкого расстояния произвел два прицельных выстрела через окно кухни квартиры, где проживали потерпевшие, и направился на лестничную клетку, ведущую в конкретную квартиру.

В это время из лестничной клетки вышли потерпевшие, и подсудимый произвел в их сторону несколько прицельных выстрелов, ранив одного потерпевшего в плечо, другого в живот, третьего в голову.

Всего подсудимый произвел восемь выстрелов на месте происшествия. После этого обвиняемый направился к себе домой.

По версии следствия, потерпевшие не погибли только потому, что им была вовремя оказана медицинская помощь.

Прокурор Земгальской окружной прокуратуры просил суд назначить обвиняемому за указанное преступление наказание в виде лишения свободы на 18 лет без конфискации имущества и с испытательным сроком на три года.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и приговорил его к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы без конфискации имущества и с испытательным надзором на два года.