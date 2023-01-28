Зеленский: Украине нужно 300 или 500 танков

"Нам сейчас нужно 300 - 500 танков. Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил европейские страны и США, которые заявили о готовности поставить Украине современные танки, но добавил, что нельзя терять времени, доставляя их на фронт.

Как сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, пока что западные союзники пообещали передать Украине 321 тяжелый танк.

Он пояснил, что сроки доставки в каждом конкретном случае разные. Часть танков нуждается в обслуживании, другие страны решают логистические вопросы, а некоторые все еще ждут получения других моделей, чтобы передать Украине имеющиеся у них танки.

Зеленский заявил в четверг вечером, 26 января, что 12 стран готовы поставлять танки Украине. По оценкам СМИ, всего Украина может получить до 100 танков Leopard 2.