Британский лоукостер объявил о банкротстве и отменил все рейсы

"Мы с прискорбием сообщаем, что Flybe объявлена ​​неплатежеспособной", - написала авиакомпания в Twitter, добавив, что деятельность компании приостановлена, все рейсы отменены и не будут перенесены.

Управление гражданской авиации Великобритании попросило пассажиров, купивших билеты на рейсы Flybe, не ехать в аэропорт.

Еще до пандемии коронавируса на деятельность Flybe негативно повлияли волатильность цен на топливо и падение курса британского фунта стерлингов.

До того, как начались проблемы, компания была лидером на рынке внутренних рейсов Великобритании.

Flybe выполняла до 530 рейсов в неделю из аэропортов Белфаста, Бирмингема и Хитроу в города по всей Великобритании, а также в Амстердам и Женеву.