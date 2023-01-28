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Британский лоукостер объявил о банкротстве и отменил все рейсы

rus.tvnet.lv
Британский лоукостер объявил о банкротстве и отменил все рейсы
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Британский лоукостер
Британский лоукостер Фото: Reuters/ScanPix

Британский лоукостер Flybe объявил в субботу, 28 января, о прекращении полетов и отмене всех рейсов.

"Мы с прискорбием сообщаем, что Flybe объявлена ​​неплатежеспособной", - написала авиакомпания в Twitter, добавив, что деятельность компании приостановлена, все рейсы отменены и не будут перенесены.

Управление гражданской авиации Великобритании попросило пассажиров, купивших билеты на рейсы Flybe, не ехать в аэропорт.

Еще до пандемии коронавируса на деятельность Flybe негативно повлияли волатильность цен на топливо и падение курса британского фунта стерлингов.

До того, как начались проблемы, компания была лидером на рынке внутренних рейсов Великобритании.

Flybe выполняла до 530 рейсов в неделю из аэропортов Белфаста, Бирмингема и Хитроу в города по всей Великобритании, а также в Амстердам и Женеву.

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