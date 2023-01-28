Полиция Израиля - о задержаниях после стрельбы у синагоги

Полиция Израиля задержала для допроса 42 человека после стрельбы, устроенной 21-летним палестинцем у входа в синагогу в восточной части Иерусалима и унесшей жизни семи человек. Об этом стражи порядка сообщают в субботу, 28 января. В числе задержанных - родственники нападавшего, а также лица, проживавшие в одном районе с ним.

Стрельба у синагоги в Израиле

Стрельба была открыта вечером 27 января вскоре после начала шаббата, около 20.15 по местному времени, вблизи синагоги, расположенной в квартале Неве Яаков. Этот квартал израильтяне считают частью Иерусалима. Между тем, с точки зрения палестинцев, данный район находится на оккупированной территории, занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.

Начальник полиции Яаков Шабтай назвал произошедшее "одной из самых страшных террористических атак за последние несколько лет". В результате этого нападения погибли семь человек, еще трое получили ранения, в том числе 15-летний подросток.