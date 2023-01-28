С субботы разрешено находиться на льду трех рижских водоемов

С субботы можно выходить на на лед Кишезерса, на участке от проспекта Остас, 11D, до улицы Цимзес, 12, но не дальше 50 метров от берега, находиться на льду Страздупите, на участке от Бривибас гатве, 417А, до аллеи Видземес, 3, а также на льду залива Юглского канала у адреса ул. Яунциема, 4А, но не ближе 170 метров к месту впадения в канал.