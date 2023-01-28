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С субботы разрешено находиться на льду трех рижских водоемов

rus.tvnet.lv/LETA
С субботы разрешено находиться на льду трех рижских водоемов
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Рыбак на водоеме
Рыбак на водоеме Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 28 января, внесены изменения в "ледовую карту" Риги и разрешено находиться на льду трех рижских водоемов, сообщили в Рижской муниципальной полиции.

С субботы можно выходить на на лед Кишезерса, на участке от проспекта Остас, 11D, до улицы Цимзес, 12, но не дальше 50 метров от берега, находиться на льду Страздупите, на участке от Бривибас гатве, 417А, до аллеи Видземес, 3, а также на льду залива Юглского канала у адреса ул. Яунциема, 4А, но не ближе 170 метров к месту впадения в канал.

Ответственность за пребывание на льду в местах, где это запрещено, определена законом об административных взысканиях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и применения государственного языка. Нарушение закона карается предупреждением или штрафом до 100 евро, напоминают в полиции.

Ранее Рижская дума запрещала находиться на льду водоемов на административной территории Риги.

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