С сегодняшнего дня, 17 января, запрещено находиться на льду водоемов на административной территории Риги, сообщает управление по связям Рижской думы.
В Риге запретили находиться на льду водоемов
В Риге запретили находиться на льду водоемов
С учетом текущих погодных условий и метеорологических прогнозов лед на водоемах на административной территории Риги может быть недостаточно прочным, и нахождение на нем опасно.
Период повышенной опасности на льду рижских водоемов определяется приказом исполнительного директора Рижской думы. Выполнение данного приказа контролируется муниципальной полицией.
Нарушение запрета влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 100 евро.
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