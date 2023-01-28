Установлен первый в истории Латвии дорожный знак на языке ливов

Официальное открытие знака запланировано на вторую половину февраля, но Ливийский институт Латвийского университета уже успел поздравить жителей Талси и всех жителей побережья с этим событием: "Ожидается, что в этом году ливийский язык появится на многих других дорожных знаках побережья. Что делает этот первый шаг, инициированный муниципалитетом, еще более ценным!"

Благодаря 100 000 евро, которые выделило правительство, в этом году на дорогах Латвии появится более 200 дорожных знаков на ливском и латгальском языках.

Это ознаменует начало реализации плана развития исторических земель и культурных пространств Латвии, хотя соответствующий законопроект на общую сумму 11,7 млн евро еще не утвержден правительством.

Средства будут использованы для установки 16 знаков на границах исторических земель и культурных пространств Латвии. Также планируется установить 171 дорожный знак с использование ливского языка и 80 дорожных знаков с использованием латгальского языка.

В ближайшие три года планируется установить еще несколько десятков знаков на латгальском языке, сообщает Министерство транспорта, добавляя, что это зависит от наличия финансирования. В 2021 году первые такие знаки были установлены на границе самоуправления Балви.