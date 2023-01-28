ВИДЕО ⟩ В Эстонии 19-летний пьяный водитель восемь раз врезался в стену дома

После третьего ДТП путешествие водителя закончилось и полиция отстранила его от вождения.

"Мы не знаем, то ли 19-летний водитель, у которого ранее не было наказаний за нарушения ПДД, такими ночными приключениями отметил ровно год после получения водительских прав, то ли причины были в чем-то другом, но на данный момент вступило в силу решение полиции, на основании которого Транспортный департамент признал его водительские права недействительными", - говорится в посте.

По данным Центра надзора за дорожным движением, водитель сможет задуматься о том, чтобы вновь сесть за руль не раньше осени 2024 года, если предварительно успешно пройдет тест на знания и навыки вождения.

В Центре надзора за дорожным движением напоминают, что алкоголь и вождение несовместимы. "Когда вы садитесь за руль, убедитесь, что ранее выпитый алкоголь потерял свое действие, и не садитесь в качестве пассажира в автомобиль, в трезвости водителя которого вы не уверены. Также следите за тем, чтобы никто из ваших друзей не садился за руль в нетрезвом виде. Если вы заметили участника дорожного движения, чей стиль вождения вызывает подозрения, не молчите. Вместе мы сможем сделать дорожное движение безопаснее", - отметили в центре.