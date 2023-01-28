Центр надзора за дорожным движением поделился видео, на котором запечатлено одно из трех нарушений, совершенных пьяным водителем: он минимум восемь раз протаранил стену дома и семь раз припаркованный рядом автомобиль. Об этом сообщает Rus.Postimees.
ВИДЕО ⟩ В Эстонии 19-летний пьяный водитель восемь раз врезался в стену дома
"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - это далеко не шутки, но порой трудно оставаться серьезным даже в случае серьезной теме", - говорится в посте Центра надзора за дорожным движением.
При расследовании ДТП, произошедшего одним ноябрьским утром прошлого года, вскоре выяснилось, что водитель, ранее употреблявший алкоголь, накануне ночью участвовал в еще нескольких ДТП и скрылся с места происшествия. В публикации центра говорится, что на видео запечатлено первое из них.
"Если мы правильно посчитали, водитель врезался в дом минимум восьми раз и задел припаркованный автомобиль минимум семь раз. Печально то, что попытки маневрирования только смешили сидящего рядом пассажира, и казалось, что действия водителя его никоим образом не беспокоили", - отмечают в Центре надзора за дорожным движением.
Скрывшись с места происшествия, водителю удалось благополучно проехать несколько километров, а затем произошло еще одно ДТП: пьяный водитель протаранил дорожные знаки. Он скрылся с места происшествия, но оставил на месте происшествия номерной знак автомобиля.
Так автомобиль выглядел после третьего ДТП:
После третьего ДТП путешествие водителя закончилось и полиция отстранила его от вождения.
"Мы не знаем, то ли 19-летний водитель, у которого ранее не было наказаний за нарушения ПДД, такими ночными приключениями отметил ровно год после получения водительских прав, то ли причины были в чем-то другом, но на данный момент вступило в силу решение полиции, на основании которого Транспортный департамент признал его водительские права недействительными", - говорится в посте.
По данным Центра надзора за дорожным движением, водитель сможет задуматься о том, чтобы вновь сесть за руль не раньше осени 2024 года, если предварительно успешно пройдет тест на знания и навыки вождения.
В Центре надзора за дорожным движением напоминают, что алкоголь и вождение несовместимы. "Когда вы садитесь за руль, убедитесь, что ранее выпитый алкоголь потерял свое действие, и не садитесь в качестве пассажира в автомобиль, в трезвости водителя которого вы не уверены. Также следите за тем, чтобы никто из ваших друзей не садился за руль в нетрезвом виде. Если вы заметили участника дорожного движения, чей стиль вождения вызывает подозрения, не молчите. Вместе мы сможем сделать дорожное движение безопаснее", - отметили в центре.
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