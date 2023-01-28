Сегодня, 28 января, на съезде партии "Согласие" несколько ее членов высказались в поддержку лидера партии Яниса Урбановича, который назвал Россию агрессором после ее вторжения на Украину.
Многие члены "Согласия" поддержали решение назвать Россию агрессором
Депутат Европарламента Нил Ушаков в своем выступлении на русском языке подчеркнул, что российская агрессия, убийство женщин и детей - это зло, которое так и следует называть. Бывший член Сейма Борис Цилевич также заявил, что "снимает шляпу" перед Урбановичем за то, что тот поступил правильно в этом вопросе.
Депутат фракции "Согласия" в Рижской думе Константин Чекушин рассказал, что один из избирателей "Согласия" выразил недоумение, почему позицию партии по этому вопросу в Латвии не оценили. Избиратель негативно оценил снос советского памятника в Риге и политику образования в Латвии.
И депутат "Согласия" в Рижской думе Анна Владова выразила поддержку позиции партии, заявив, что в случае необходимости она тоже готова с оружием в руках защищать свой дом от возможного агрессора.
Депутат столичного думы Сандрис Бергманис, со своей стороны, выступил с критикой того, что латвийские консервативные партии хотят "наказать" часть населения Латвии за преступления путинской России.
Позитивно оценил позицию, занятую партией после 24 февраля, и бывший депутат Сейма Сергей Долгополов.
Позиция, занятая партией в вопросе войны, часто рассматривается как одна из главных причин снижения популярности "Согласия" в среде ее электората, в результате чего партия не смогла пройти в 14-й Сейм.
В настоящее время на съезде партии идет подготовка к выборам правления. На должность сопредседателя "Согласия" выдвинуты две "команды": одну возглавляет бывший депутат Сейма Игорь Пименов, а в другой команде на должность сопредседателей продвигаются кандидатуры бывших депутатов Сейма Регины Лочмеле и Андрея Морозова, а также депутата Европарламента Ушакова.
Сегодня на съезде "Согласия" были поддержаны поправки к уставу, которыми число членов правления партии сокращается до 19 человек.
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