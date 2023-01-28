Многие члены "Согласия" поддержали решение назвать Россию агрессором

Депутат Европарламента Нил Ушаков в своем выступлении на русском языке подчеркнул, что российская агрессия, убийство женщин и детей - это зло, которое так и следует называть. Бывший член Сейма Борис Цилевич также заявил, что "снимает шляпу" перед Урбановичем за то, что тот поступил правильно в этом вопросе.

Депутат фракции "Согласия" в Рижской думе Константин Чекушин рассказал, что один из избирателей "Согласия" выразил недоумение, почему позицию партии по этому вопросу в Латвии не оценили. Избиратель негативно оценил снос советского памятника в Риге и политику образования в Латвии.

И депутат "Согласия" в Рижской думе Анна Владова выразила поддержку позиции партии, заявив, что в случае необходимости она тоже готова с оружием в руках защищать свой дом от возможного агрессора.

Депутат столичного думы Сандрис Бергманис, со своей стороны, выступил с критикой того, что латвийские консервативные партии хотят "наказать" часть населения Латвии за преступления путинской России.