Цилевич: Профессиональная дипломатия в России закончилась, осталась "блатная коммуникация"

Все равно министр иностранных дел - это такой человек, который напоминает о некоторых внешних условиях, о необходимости соблюдать приличия. О том, что все-таки есть некоторые правила, которым мы должны следовать.

Собственно говоря, если мы вспомним очень многие наши как бы проблемные ситуации, то гласно, чаще негласно, это был именно МИД, который напоминал о том, что у Латвии есть определенные международные обязательства, о том, что, в общем, мы не должны забывать, как мы будем выглядеть в глазах наших партнеров, в глазах наших союзников.

В России на самом деле этого уже давно нет", - пояснил мысль Цилевич.

Для него точкой окончания профессиональной дипломатии в России стали события в августе 2008 года, когда Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии: "Ведь прошел год после кровопролитной войны, хотя и короткой, но очень тяжелой и по своему ходу, и по последствиям в Грузии. Во многих международных кругах именно тот факт, что Россия формально не признавала независимость Абхазии и Южной Осетии, давал определенные надежды (...). Но признание, по сути дела, - это сожжение мостов. То есть понятно, что обратного пути нет, и как бы очень трудно, приняв раз такое решение, от него отступить".