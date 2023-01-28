Профессиональная дипломатия в России закончилась еще в 2008 году, поэтому понижение уровня дипломатических отношений между Латвией и Россией, о котором в начале недели сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, в целом отражает нынешнее положение дел, а тот факт, что обе страны отзывают послов, ни на что по сути не влияет. Такое мнение в эфире "Кто вам платит?" выразил правозащитник, политик, член партии "Согласие" Борис Цилевич.
Цилевич: Профессиональная дипломатия в России закончилась, осталась "блатная коммуникация"
В начале недели министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Латвия снижает уровень дипломатического представительства в России и с 24 февраля отзывает своего посла Мариса Риекстиньша. К этому же сроку Латвию должен покинуть и посол России Михаил Ванин.
Этим шагом Латвия решила выразить солидарность с Эстонией. Ранее Россия приняла решение о выдворении эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства до уровня временного поверенного в делах. Так Россия отреагировала на предшествующее этому решение Эстонии добиться паритета, то есть равноценного количества дипломатических работников в эстонском и российском представительствах. Для России это означало сокращение штата посольства в Таллинне до восьми дипломатов и 15 административно-технических и обслуживающих сотрудников.
Комментируя данное решение Латвии, Борис Цилевич признал его адекватным отражением состояния дипломатических отношений с Россией. "Даже, я бы сказал, немножко высоковат", - добавил он.
По мнению политика, сегодня говорить о российской дипломатии достаточно сложно. "Ведь внешнеполитические ведомства, министры иностранных дел всегда играют некоторую особую роль, даже в, скажем так, не очень демократических правительствах, откровенно авторитарных, даже в диктатурах.
Все равно министр иностранных дел - это такой человек, который напоминает о некоторых внешних условиях, о необходимости соблюдать приличия. О том, что все-таки есть некоторые правила, которым мы должны следовать.
Собственно говоря, если мы вспомним очень многие наши как бы проблемные ситуации, то гласно, чаще негласно, это был именно МИД, который напоминал о том, что у Латвии есть определенные международные обязательства, о том, что, в общем, мы не должны забывать, как мы будем выглядеть в глазах наших партнеров, в глазах наших союзников.
В России на самом деле этого уже давно нет", - пояснил мысль Цилевич.
Для него точкой окончания профессиональной дипломатии в России стали события в августе 2008 года, когда Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии: "Ведь прошел год после кровопролитной войны, хотя и короткой, но очень тяжелой и по своему ходу, и по последствиям в Грузии. Во многих международных кругах именно тот факт, что Россия формально не признавала независимость Абхазии и Южной Осетии, давал определенные надежды (...). Но признание, по сути дела, - это сожжение мостов. То есть понятно, что обратного пути нет, и как бы очень трудно, приняв раз такое решение, от него отступить".
Цилевич отметил, что тогда многие профессиональные дипломаты МИД России выступили резко против этого, объясняя весь вред такого решения. Но вопрос был поставлен жестко, политическое решение было принято: "Вот вам фронт работ, кто не хочет - свободен, может уходить. И действительно, многие профессиональные дипломаты в то время ушли.
Лавров остался.
И вот именно в этот момент Лавров из профессионального дипломата, который пользовался неплохой репутацией, определенным уважением в профессиональных кругах - он же представлял Россию в ООН в свое время - превратился в такого пропагандиста.
И далее мы видели дальнейшую эту деградацию".
По мнению Цилевича, знаменитые слова Лаврова "про дебилов" вовсе не были случайностью, а профессиональным расчетом и пиаровским ходом.
"Посмотрите на пресс-секретаря российского МИДа. То есть эта коммуникация в стиле таких урок - блатная, дворовая, ориентированная на определенную аудиторию. Собственно, президент Путин коммуницирует в таком же ключе. Если поначалу во время его президентства все-таки это прорывалось временами и поэтому запоминалось, типа "мочить в сортире", так сейчас у него постоянно идет такая коммуникация, рассчитанная на самый непритязательный вкус необразованных людей, таких приблатненных.
Ну и, конечно, бывший президент Медведев - это просто эталон. Я уж не хочу цитировать все, что он говорит, но это уже далеко за пределами. Дворовые алкоголики таким образом разговаривают, те, кто телефоны отжимает где-нибудь в темных подворотнях. Это такой уровень коммуникации.
Российский МИД, к сожалению, тоже, в общем, спустился именно на такой уровень. Поэтому если говорить о дипломатии, то а с кем вообще говорить, и как, и в каком ключе? Поэтому, мне кажется, есть посол, нет посла - разницы, в общем-то, особо и нет", - заключил политик.
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