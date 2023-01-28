Новым президентом Чехии избран экс-генерал НАТО Петр Павел

Бабиша, возглавляющего крупнейшую оппозиционную партию, поддерживает нынешний президент Милош Земан. Его поддержали и коммунисты, которые до сих пор придерживаются пророссийского курса.

Победитель второго тура сменит на посту Земана, который до полномасштабного вторжения России в Украину пытался наладить более тесные отношения с Москвой и Пекином. В начале марта, после десяти лет на посту главы государства, он ушел в отставку.

В Чехии у президента в основном представительские задачи, но он считается важным лидером общественного мнения. Он назначает правительство и конституционных судей и является главнокомандующим вооруженными силами в государстве ЕС и НАТО.

Профессионал с прозападной позицией

61-летний Павел - профессиональный военный, который когда-то занимал должность начальника Генерального штаба чешской армии, а затем был председателем Военного комитета НАТО. Будучи независимым кандидатом, поддерживаемым правящей правоцентристской коалицией, он продемонстрировал явную прозападную позицию и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Он также пообещал поддержку Украине ее усилиям по вступлению в Европейский Союз и высказался в поддержку однополым бракам.

За героизм в сербско-хорватской войне за помощь в освобождении французских солдат в зоне боевых действий Павел был представлен к награде. В 1980-х он был членом Коммунистической партии, но теперь обещает быть независимым президентом, не подверженным влиянию партийной политики.