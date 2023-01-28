Прозападный экс-генерал НАТО Петр Павел стал новым президентом Чехии. Подсчитав голоса более чем в 85 процентах округов, он явно одержал победу над экс-премьером-популистом Андреем Бабишем.
Новым президентом Чехии избран экс-генерал НАТО Петр Павел
По данным статистического агентства, Петр Павел набрала около 57% голосов, а Бабиш - 43%. Явка избирателей была необычайно высокой и достигла 70%.
В первом туре выборов, которые прошли 13 и 14 января, Павел получил 35,34% голосов, а за Бабиша проголосовали 35,04% избирателей. После первого тура Бабиш заявил, что ему и его семье поступали угрозы убийством, также распространялась ложная информация о смерти Павла.
🇨🇿 Congratulations to president-elect @general_pavel— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 28, 2023
I welcome your strong commitment to our European values.
Your experience in security, defence and foreign relations will be precious to maintain and strengthen Europe’s unity in support of Ukraine.
В опросах общественного мнения победу Павла прогнозировали на уровне 58-59% поддержки.
В кампании перед вторым туром выборов основным вопросом стала война, начатая Россией против Украины, поскольку Бабиш пытался убедить избирателей, что его соперник может втянуть в нее и Чехию. Его предвыборные плакаты гласили: "Я не буду втягивать Чехию в войну" и "Я дипломат, а не солдат".
Бабиша, возглавляющего крупнейшую оппозиционную партию, поддерживает нынешний президент Милош Земан. Его поддержали и коммунисты, которые до сих пор придерживаются пророссийского курса.
Победитель второго тура сменит на посту Земана, который до полномасштабного вторжения России в Украину пытался наладить более тесные отношения с Москвой и Пекином. В начале марта, после десяти лет на посту главы государства, он ушел в отставку.
В Чехии у президента в основном представительские задачи, но он считается важным лидером общественного мнения. Он назначает правительство и конституционных судей и является главнокомандующим вооруженными силами в государстве ЕС и НАТО.
Профессионал с прозападной позицией
61-летний Павел - профессиональный военный, который когда-то занимал должность начальника Генерального штаба чешской армии, а затем был председателем Военного комитета НАТО. Будучи независимым кандидатом, поддерживаемым правящей правоцентристской коалицией, он продемонстрировал явную прозападную позицию и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Он также пообещал поддержку Украине ее усилиям по вступлению в Европейский Союз и высказался в поддержку однополым бракам.
За героизм в сербско-хорватской войне за помощь в освобождении французских солдат в зоне боевых действий Павел был представлен к награде. В 1980-х он был членом Коммунистической партии, но теперь обещает быть независимым президентом, не подверженным влиянию партийной политики.
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