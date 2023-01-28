Видео ⟩ Гибель Тайра Николса: опубликовано видео жестокости полиции Мемфиса

Как сообщалось, власти США в четверг, 26 января, обвинили пятерых полицейских в убийстве второй степени за избиение темнокожего мужчины.

Пять чернокожих полицейских остановили 29-летнего Тайра Николса за безрассудное вождение 7 января, сообщило полицейское управление Мемфиса.

После погони "полицейские избили его до неузнаваемости", заявили адвокаты семьи Николса Бен Крамп и Антонио Романуччи. Николс был доставлен в больницу в критическом состоянии, где 10 января скончался.

Полицейские были уволены после того, как внутреннее полицейское расследование показало, что они "нарушили многочисленные правила департамента [полиции], в том числе чрезмерное применение силы и обязанность оказывать помощь", - заявили в полицейском управлении Мемфиса 20 января.

"Было установлено, что эти офицеры несут прямую ответственность за физическое нападение на Николса, - заявила в среду начальник полиции Мемфиса Серелин Дэвис. - Это не просто профессиональная ошибка, это отсутствие элементарной человечности в обращении с другим человеком. Этот инцидент был ужасающим, бессердечным и бесчеловечным".

Полицейские Джастин Смит, Тадариус Бин, Деметриус Хейли, Эммит Мартин III и Десмонд Миллс также были обвинены в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах и похищении человека при отягчающих обстоятельствах. Все пятеро сейчас находятся под стражей в полиции.