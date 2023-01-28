В свободном доступе опубликовано видео, на котором полицейские американского штата Мемфис проявляют жестокость при задержании 29-летнего Тайра Николса. Чернокожий мужчина, арестованный за опасное вождение, скончался спустя три дня после задержания сотрудниками полиции.
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Видео ⟩ Гибель Тайра Николса: опубликовано видео жестокости полиции Мемфиса
Видео с нательной камеры полицейского было опубликовано в сети через день после того, как всем уволенным экс-сотрудникам правоохранительных органов Мемфиса, вовлеченным в задержание, были предъявлены обвинения в убийстве Николса и других преступлениях, связанных с арестами.
На видео видно, как Николс, которого вытащили из машины, зовет свою мать, в то время как пятеро полицейских избивают его, пишет Reuters. Мужчина, уже лежащий на земле, говорит полиции, что ничего не делал.
Видео: Жестокое задержание Тайра Николса полицией Мемфиса (на английском языке)
ВНИМАНИЕ: На видео демонстрируются сцены жестокости, приведшей к гибели человека
BBC сообщила, что служба экстренной помощи прибыла на место через 20 минут после того, как полиция протащила Николса по земле к полицейской машине.
После публикации видео многие жители США вышли на улицы, чтобы выразить протест против жестокости полиции. Потерпевший оказался отцом четырехлетнего мальчика.
Video shows #TyreNichols beaten to Death by 5 Memphis officers & The Later Bragging about how it 🥺 watch full video https://t.co/sRMRYpF1XW pic.twitter.com/B3sgWS4cU2— Stay In Your Bag Podcast (@siybpodcast) January 28, 2023
Как сообщалось, власти США в четверг, 26 января, обвинили пятерых полицейских в убийстве второй степени за избиение темнокожего мужчины.
Пять чернокожих полицейских остановили 29-летнего Тайра Николса за безрассудное вождение 7 января, сообщило полицейское управление Мемфиса.
После погони "полицейские избили его до неузнаваемости", заявили адвокаты семьи Николса Бен Крамп и Антонио Романуччи. Николс был доставлен в больницу в критическом состоянии, где 10 января скончался.
Полицейские были уволены после того, как внутреннее полицейское расследование показало, что они "нарушили многочисленные правила департамента [полиции], в том числе чрезмерное применение силы и обязанность оказывать помощь", - заявили в полицейском управлении Мемфиса 20 января.
"Было установлено, что эти офицеры несут прямую ответственность за физическое нападение на Николса, - заявила в среду начальник полиции Мемфиса Серелин Дэвис. - Это не просто профессиональная ошибка, это отсутствие элементарной человечности в обращении с другим человеком. Этот инцидент был ужасающим, бессердечным и бесчеловечным".
Полицейские Джастин Смит, Тадариус Бин, Деметриус Хейли, Эммит Мартин III и Десмонд Миллс также были обвинены в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах и похищении человека при отягчающих обстоятельствах. Все пятеро сейчас находятся под стражей в полиции.
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