В Америку на лодке: как двое жителей Чукотки переплыли море, лишь бы не попасть на войну

"Славянский христианский центр стал домом молитвы для большой конгрегации в основном славянских иммигрантов из стран СНГ: России, Украины, Молдовы и других", - пишут они о себе на сайте. Разговаривают и молятся там на русском.

"Финансовые проблемы надеялись решить в США"

Сергей Нечаев в интервью говорил, что выступает против войны, да и вообще давно и открыто разделял оппозиционные взгляды. По его словам, об этом знал весь Эгвекинот. Действительно, в "Инстаграме" Нечаева можно найти фото 2019 года у московского мемориала Борису Немцову на месте убийства политика.

А вот Максим Теюнаут, судя по соцсетям, не был явным оппозиционером. Еще в марте он выложил фото с северным оленем, на котором краской была нарисована буква Z. Картинка, по всей видимости, была взята из инстаграм-аккаунта про Ямал.

Когда новость о чукотских беглецах дошла до России, в государственных СМИ начали писать, что они не настоящие политбеженцы. "Один из задержанных находится под следствием за хранение наркотиков, у обоих мужчин 1971 и 1978 годов рождения были финансовые проблемы, которые они надеялись решить в США", - сообщали РИА Новости в октябре со ссылкой на источник.