Видео ⟩ Россия планирует усилить удары по Бахмуту

"ISW ранее оценивал наступление россиян на Бахмут как кульминацию. Мы продолжаем считать, что группа "Вагнер" вела атаки на пределе своих сил, но теперь, по нашей оценке, российские войска направляют туда регулярные подразделения для продолжения наступления", - пишут аналитики.

Эксперты проанализировали кадры, которые были опубликованы 20 января. На них можно увидеть российскую БМД-4М, механизированную машину, используемую только десантниками. Поэтому эксперты пришли к выводу, что в районе Бахмута действуют российские ВДВ.

В ISW добавили, что Минобороны России все чаще сообщает о том, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута. Аналитики уверены, что это говорит о том, что российские войска подкрепляют или заменяют вагнеровцев. Отмечается, что после переброски дополнительных сил российские войска могли не исчерпать свой наступательный потенциал.

Уже сообщалось, что 5 января анонимный официальный представитель США заявил, что в войсках ЧВК "Вагнер" более 4100 убитых и 10 000 раненых. Из них более 1000 человек были убиты в период с конца ноября по начало декабря под Бахмутом.