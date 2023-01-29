"Согласие" может исключить мэра Резекне из партии

Если Барташевич будет исключен из партии, "Согласие" потеряет свой последний крупный "бастион власти", потому что на этой неделе о выходе из "Согласия" и создании новой региональной политической силы объявил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, минувшей осенью партия не смогла пройти в Сейм и еще раньше потеряла свои позиции власти в Рижской думе.

На состоявшемся вчера, 28 января, съезде "Согласия" было принято решение доверить руководство партией трем сопредседателям: на этот пост избран многолетний лидер партии, депутат Европарламента Нил Ушаков, бывший депутат Сейма Регина Лочмеле и представитель Рижской думы Андрис Морозов. На съезде также был избран новый состав правления, в который Барташевич не вошел.

Параллельно идет процесс перерегистрации членов партии. Если кто-то из предыдущих членов не перерегистрируется, он автоматически будет считаться выбывшим из партии.

Перед съездом "Согласия" мэр Резекне Барташевич также претендовал на место в руководстве партии, но подвергся критике за представление своего политического видения в дебатах перед съездом, в результате чего региональный политик заявил, что не поедет на съезд, и призвал других членов партии бойкотировать его. При этом, однако, Барташевич пообещал продолжить активную деятельность в партии.