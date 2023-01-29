Еврокомиссия подаст на Латвию в суд. Что случилось?

26 января ЕК приняла решение обратиться в суд против Болгарии, Ирландии, Греции, Италии, Латвии и Португалии за невыполнение различных положений регламента о предотвращении и управлении ввозом и распространением инвазивных чужеродных видов.

Инвазивные чужеродные виды - это растения и животные, случайно или преднамеренно ввезенные в район, где они обычно не встречаются. Они являются одной из пяти основных причин утраты биоразнообразия в Европе и во всем мире, представляют серьезную угрозу для растений и животных Европы и, по оценкам, ежегодно обходятся европейской экономике в 12 миллиардов евро. Борьба с инвазивными видами является важным аспектом усилий ЕС по прекращению утраты биоразнообразия, упомянутым в регламенте Евросоюза.

Регламент включает меры, которые должны быть приняты на всей территории ЕС в отношении инвазивных чужеродных видов. Шесть государств-членов Евросоюза не разработали, не внедрили и не сообщили в ЕК план действий по предотвращению наиболее важных путей ввоза и распространения инвазивных чужеродных видов.