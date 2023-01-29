Под Резекне разбился лесовоз. Движение восстановлено

Движение на месте аварии было ограничено одной полосой. Около 21:30 появилась информация, что движение полностью восстановлено.

В субботу в ДТП пострадали 14 человек

Вчера в Латвии было зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек, в том числе три пешехода, сообщили в Государственной полиции.

В момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за минувшие сутки полиция задержала 12 водителей. Десять из этих водителей были в настолько сильном алкогольном опьянении, что их ждет уголовная ответственность с конфискацией автомобиля или возмещением его стоимости.

В связи с превышением установленного скоростного режима вчера было составлено 186 протоколов. Один водитель был оштрафован за агрессивный стиль вождения.

В общей сложности за сутки полиция составила 489 протоколов о нарушении правил дорожного движения.