На трассе Екабпилс - Резекне - Лудза - Терехово у Резекне (A12, 100,6 км) в воскресенье, 29 января, в ДТП попал лесовоз, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) в Twitter.
Под Резекне разбился лесовоз. Движение восстановлено
Движение на месте аварии было ограничено одной полосой. Около 21:30 появилась информация, что движение полностью восстановлено.
В субботу в ДТП пострадали 14 человек
Вчера в Латвии было зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек, в том числе три пешехода, сообщили в Государственной полиции.
В момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за минувшие сутки полиция задержала 12 водителей. Десять из этих водителей были в настолько сильном алкогольном опьянении, что их ждет уголовная ответственность с конфискацией автомобиля или возмещением его стоимости.
В связи с превышением установленного скоростного режима вчера было составлено 186 протоколов. Один водитель был оштрафован за агрессивный стиль вождения.
В общей сложности за сутки полиция составила 489 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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