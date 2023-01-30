Из-за снега и дождя в Видземе и Латгале затруднено движение

Дороги занесены снегом и обледенели, их чистят и посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог принимают участие 66 единиц зимней спецтехники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Сохраняются и введенные на время оттепели ограничения по массе на грунтовых дорогах в Курземе и юго-восточной части страны. Ограничения по массе транспортных средств введены на 43 участках грунтовых дорог.

LVC напоминает, что водителям нужно выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и безопасную дистанцию от едущих впереди автомобилей.

Напомним, снег в Латгале продолжится до второй половины дня, дороги будут скользкими.