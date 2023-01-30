Американская актриса и модель Донна Жанетт Д'Эррико (54) попала в центр обсуждения. Интернет-комментаторы считают, что 54-летняя актриса слишком стара, чтобы публиковать снимки, на которых она позирует в бикини, пишет Egoiste.
"Ей 54?": может ли женщина быть "слишком старой" для бикини?
Донна Жанетт Д'Эррико позировала для Playboy как модель месяца в сентябрьском номере 1995 года и сыграла главную роль в телесериале "Спасатели Малибу".
В прошлом году актриса уже подвергалась резкой критике за "неуместное" поздравление с 4 июля в США. На видео Донна танцевала в бикини с изображением американского флага. Тогда же кто-то и отметил, что она "слишком стара" для таких выходов.
Возможно, времена Д'Эррико из "Спасателей Малибу" и остались позади, но ее дни в бикини, безусловно, не завершились: актриса в очередной раз опубликовала провокационные фотографии в откровенном купальнике. Кроме того, на этот раз она также добавила комментарий к фотографии: "Довольно много женщин жаловались на видео от 4 июля, на котором я в бикини, потому что они решили, что я [...] "слишком стара, чтобы надеть бикини". Позвольте мне рассказать вам кое-что, что может вас удивить! Я могу носить и делать буквально все, что захочу. Поэтому я в бикини и сижу на кофейном столике на корточках ❤️".
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