"Ей 54?": может ли женщина быть "слишком старой" для бикини?

В прошлом году актриса уже подвергалась резкой критике за "неуместное" поздравление с 4 июля в США . На видео Донна танцевала в бикини с изображением американского флага. Тогда же кто-то и отметил, что она "слишком стара" для таких выходов.

Возможно, времена Д'Эррико из "Спасателей Малибу" и остались позади, но ее дни в бикини, безусловно, не завершились: актриса в очередной раз опубликовала провокационные фотографии в откровенном купальнике. Кроме того, на этот раз она также добавила комментарий к фотографии: "Довольно много женщин жаловались на видео от 4 июля, на котором я в бикини, потому что они решили, что я [...] "слишком стара, чтобы надеть бикини". Позвольте мне рассказать вам кое-что, что может вас удивить! Я могу носить и делать буквально все, что захочу. Поэтому я в бикини и сижу на кофейном столике на корточках ❤️".