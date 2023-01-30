По независящим от группы причинам: "ДДТ" вновь перенесла концерты в РФ

Группа "ДДТ" сообщила, что концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге были отложены "по независящим от группы и организаторов причинам". Выступления были перенесены.

Все купленные билеты остаются действительными, также можно вернуть деньги. "Спасибо, мы это понимаем и ценим", - обратились с благодарностью музыканты к тем, кто ожидает концертов.

Это уже не первый раз, когда группа переносит свои концерты. Сначала они должны были пройти в 2020 году, после - в 2022-м и 2023-м. Теперь даты концертов не сообщаются.

Напомним, в августе 2022 года суд в Уфе оштрафовал лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука за дискредитацию армии РФ. Этот штраф он обжаловал. Протокол в отношении музыканта составили после концерта "ДДТ" в Уфе в мае. Во время выступления Шевчук со сцены сказал следующее: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина".

В суде Уфы объяснили, что Шевчука оштрафовали за то, что он задавал публике вопросы в рамках концерта, которые могли бы заставить их усомниться в целях нахождения ВС РФ на территории Украины.