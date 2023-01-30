Видео ⟩ В Каугури столкнулись три машины; у одного из пострадавших убежала собака

Как видео на видео, из двора многоэтажного дома выезжал белый автомобиль, который не пропустил движущуюся по главной дороге черную BMW. Белая машина врезалась в бок BMW.

После столкновения BMW занесло и она выехала на встречную полосу, по которой двигался другой автомобиль. К счастью, машины не столкнулись.

В свою очередь виновник аварии - белый автомобиль - после столкновения с BMW выехал на встречную полосу, где находилась машина, за мгновение до этого избежавшая столкновения с BMW. Машины столкнулись и въехали в сугроб.

После аварии из белого авто и другой машины вышли водители и все пассажиры. Владелец черного автомобиля открыл дверь багажника, откуда выпрыгнула и убежала собака. Водитель бросился за ней.

Портал TVNET связался с Государственной полицией и ждет комментария по поводу случившегося.