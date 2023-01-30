В прошлый вторник, 24 ноября, в Юрмале, в Каугури, произошла авария с участием трех автомобилей, виновником которой стал невнимательный водитель.
Видео ⟩ В Каугури столкнулись три машины; у одного из пострадавших убежала собака
🇱🇻 24. janvārī #Kauguri (#Jūrmala, #Latvija) notika trīs auto avārija.— BreakingLV (@breakinglv) January 28, 2023
🎥 Video: Eduards Grens | Jezduni Latvia pic.twitter.com/CVlpuxHVjN
Как видео на видео, из двора многоэтажного дома выезжал белый автомобиль, который не пропустил движущуюся по главной дороге черную BMW. Белая машина врезалась в бок BMW.
После столкновения BMW занесло и она выехала на встречную полосу, по которой двигался другой автомобиль. К счастью, машины не столкнулись.
В свою очередь виновник аварии - белый автомобиль - после столкновения с BMW выехал на встречную полосу, где находилась машина, за мгновение до этого избежавшая столкновения с BMW. Машины столкнулись и въехали в сугроб.
После аварии из белого авто и другой машины вышли водители и все пассажиры. Владелец черного автомобиля открыл дверь багажника, откуда выпрыгнула и убежала собака. Водитель бросился за ней.
Портал TVNET связался с Государственной полицией и ждет комментария по поводу случившегося.
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