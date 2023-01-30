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Видео ⟩ В Каугури столкнулись три машины; у одного из пострадавших убежала собака

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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В Каугури столкнулись три машины; у одного из пострадавших убежала собака
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/TVNET kolāža

В прошлый вторник, 24 ноября, в Юрмале, в Каугури, произошла авария с участием трех автомобилей, виновником которой стал невнимательный водитель.

Как видео на видео, из двора многоэтажного дома выезжал белый автомобиль, который не пропустил движущуюся по главной дороге черную BMW. Белая машина врезалась в бок BMW.

После столкновения BMW занесло и она выехала на встречную полосу, по которой двигался другой автомобиль. К счастью, машины не столкнулись.

В свою очередь виновник аварии - белый автомобиль - после столкновения с BMW выехал на встречную полосу, где находилась машина, за мгновение до этого избежавшая столкновения с BMW. Машины столкнулись и въехали в сугроб.

После аварии из белого авто и другой машины вышли водители и все пассажиры. Владелец черного автомобиля открыл дверь багажника, откуда выпрыгнула и убежала собака. Водитель бросился за ней.

Портал TVNET связался с Государственной полицией и ждет комментария по поводу случившегося.

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