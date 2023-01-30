Видео ⟩ "Это разрушает мое здоровье". Пенсионера в Приекуле злит длительный соседский ремонт

"Шлифовка, использование техники тяжелой строительной техники - перфораторы, "флексы", сверлильные машины... все это было применено", - рассказывает Виктор. - "Сверлили, ковыряли, долбили все, что могли. И это происходит до сегодняшнего дня".

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Пенсионер подчеркивает, что он заслуживает спокойствия в своем жилище, а не регулярный дискомфорт.

Виктор обратился в самоуправление, позже и к ведущему хозяйство дома, но считает, что оба учреждения не были на высоте в выполнении своих задач, а громкие ремонтные работы продолжаются.

"Я по сути не конфликтный человек, с удовольствием сосуществую с соседями", - говорит Виктор. - "Но я считаю, что это неприемлемо. Это разрушает мое здоровье".