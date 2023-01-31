Видео и фото ⟩ Андра Левита посетила семью тройняшек в роддоме

Фото: Dzemdību nams/Facebook

Маме тройняшек Дине и отцу Янису еще предстоит привыкнуть к тому, что они являются родителями четверых детей. Потому что к шестилетнему сыну присоединились еще два брата и сестра.

Первые тройняшки в этом году - Эмилс, Анна и Микс!

Фото: Dzemdību nams/Facebook

Тройняшки родились в полдень 25 января: первые мальчик и девочка - в 12:07, а спустя минуту и второй мальчик. Братья весят 2374 г и 2438 г при росте 48 см, а девочка - 2220 г при росте 46 см. Малыши получили имена Эмилс, Анна и Микс.

За двадцать три года (с 2001 года) в Рижском роддоме 23 раза рождались тройни.

В 2005 и 2014 годах в роддоме принимали по три тройни в год, или трижды по три, а в некоторые годы тройняшек не было вовсе.