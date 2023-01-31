В восьми самоуправлениях Латвии до сих пор нет вытрезвителей

До сих пор эти самоуправления пользовались инфраструктурой других муниципалитетов, так как редко нуждались в специально созданных для указанных целей помещениях. Некоторые местные власти планируют продолжать эту практику с целью экономии средств, особенно там, где такие услуги требуются редко.

Это же относится и к муниципальной полиции, потому что не везде она сформирована. В целом в 2021 году из госбюджета на эти цели самоуправлениям было перечислено 300 000 евро: 15 евро на каждого помещенного в вытрезвитель.

Однако фактические расходы оказались намного выше и достигли 860 637 евро. До сих пор источником финансирования были средства на непредвиденные расходы, но Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM) предлагает с 1 апреля 2024 года выводить их из акцизного налога на алкоголь (они составят 0,12%).

Согласно информации VARAM, в прошлом году вытрезвителей не было в восьми самоуправлениях: в Вентспилсе и Вентспилсском крае, Кулдигском, Салдусском, Айзкраукльском, Ливанском, Вараклянском и Валкском краях.