Фото ⟩ Будто со свалки: полиция Каунаса остановила два BMW в катастрофическом состоянии

Литовская полиция опубликовала фото с остановленными автомобилями в соцсети Facebook, подписав публикацию: "Нет, это не фотографии с автомобильного кладбища. Такие машины ездят по улицам…".

У остановленных автомобилей BMW были констатированы технические недостатки - отсутствовали фары, задние бамперы и другие детали, а в полу у пассажирского сиденья одного из автомобилей была внушительная дыра, через которую видна дорога. Также одна из машин практически не имела внутренней отделки.

Полиция Каунаса оформила протоколы об административных правонарушениях на владельцев обоих BMW, технический осмотр автомобилей был отменен.

Галерея: Полиция Литвы остановила два BMW, которые не имели права участвовать в дорожном движении