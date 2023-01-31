СМИ сообщили об экстренной госпитализации Игоря Николаева. Певец рассказал свою версию

По данным Telegram-канала, "скорую" артисту вызвали ранним утром. Врачи диагностировали у Николаева нестабильную стенокардию и госпитализировали. В данный момент 63-летний музыкант находится в блоке интенсивной терапии в Центре кардиологии Минздрава в Москве.

Позднее эту информацию прокомментировал и сам Николаев - он назвал ее преувеличением.

"Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!"

- написал исполнитель в Instagram.

Напомним, в конце марта 2020 года Игорь Николаев был госпитализирован в московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка". Тогда у него не подтвердили Covid-19, но выявили пневмонию.

17 января Николаеву исполнилось 63 года. Он является автором знаменитых советских и российских музыкальных хитов, в том числе для таких артистов, как Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Наташа Королева, Филипп Киркоров, и многих других звезд российской эстрады разных лет.