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СМИ сообщили об экстренной госпитализации Игоря Николаева. Певец рассказал свою версию

rus.tvnet.lv
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Игоря Николаева. Певец рассказал свою версию
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Игорь Николаев
Игорь Николаев Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music/

Telegram-канал 112 сообщил о госпитализации известного российского певца и композитора Игоря Николаева с подозрением на инфаркт. Позднее сам исполнитель прокомментировал эту информацию, назвав ее преувеличением. По его словам, он чувствует себя хорошо и проходит обследование.

По данным Telegram-канала, "скорую" артисту вызвали ранним утром. Врачи диагностировали у Николаева нестабильную стенокардию и госпитализировали. В данный момент 63-летний музыкант находится в блоке интенсивной терапии в Центре кардиологии Минздрава в Москве.

Позднее эту информацию прокомментировал и сам Николаев - он назвал ее преувеличением. 

"Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!"

- написал исполнитель в Instagram.

Напомним, в конце марта 2020 года Игорь Николаев был госпитализирован в московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка". Тогда у него не подтвердили Covid-19, но выявили пневмонию.

17 января Николаеву исполнилось 63 года. Он является автором знаменитых советских и российских музыкальных хитов, в том числе для таких артистов, как Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Наташа Королева, Филипп Киркоров, и многих других звезд российской эстрады разных лет.

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