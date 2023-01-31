В Ропажскую краевую думу прибыл KNAB

Политик заявила, что представители KNAB пришли к одному из сотрудников самоуправления. Другой информации у председателя думы пока нет.

В KNAB агентству LETA сообщили, что сегодня проводятся уголовно-процессуальные действия в рамках уголовного процесса, который был начат 24 октября 2022 года по подозрению во взяточничестве, получении взятки и пособничестве в получении взятки.

Более подробной информации бюро в интересах следствия пока не дает.

Очевидцы сообщили LETA, что сотрудники правоохранительных органов прибыли к зданиям самоуправления Ропажского края как в Улброке, так и в Гаркалне.