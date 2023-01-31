В Ропажскую краевую думу сегодня, 31 января, прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), подтвердила агентству LETA председатель думы Вита Паулане.
В Ропажскую краевую думу прибыл KNAB
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В Ропажскую краевую думу прибыл KNAB
Политик заявила, что представители KNAB пришли к одному из сотрудников самоуправления. Другой информации у председателя думы пока нет.
В KNAB агентству LETA сообщили, что сегодня проводятся уголовно-процессуальные действия в рамках уголовного процесса, который был начат 24 октября 2022 года по подозрению во взяточничестве, получении взятки и пособничестве в получении взятки.
Более подробной информации бюро в интересах следствия пока не дает.
Очевидцы сообщили LETA, что сотрудники правоохранительных органов прибыли к зданиям самоуправления Ропажского края как в Улброке, так и в Гаркалне.
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