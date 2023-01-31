Украина получит от 120 до 140 тяжелых западных танков, заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав эти поставки танков "первой волной предоставления".
Кулеба: Украина получит до 140 тяжелых западных танков, в том числе M1 Abrams
Кулеба: Украина получит до 140 тяжелых западных танков, в том числе M1 Abrams
"Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", - сказал министр, не уточнив, впрочем, график, когда танки будут поставлены.
По его словам, танки согласились предоставить 12 государств. "Танковая коалиция сейчас насчитывает 12 участников. Еще рано называть все страны коалиции и их практический вклад, ведь некоторые должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами", - отметил он.
Кулеба также рассказал, что Киев решает вопросы о поставках западных реактивных истребителей и ракет дальнего радиуса действия.
"Это не оружие для эскалации. Это оружие для обороны и удержания агрессора", - сказал министр.
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