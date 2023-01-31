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Кулеба: Украина получит до 140 тяжелых западных танков, в том числе M1 Abrams

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Кулеба: Украина получит до 140 тяжелых западных танков, в том числе M1 Abrams
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Танк M1A1 Abrams
Танк M1A1 Abrams Фото: Cpl. Israel Chincio/11th Marine Expeditionary Unit

Украина получит от 120 до 140 тяжелых западных танков, заявил во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав эти поставки танков "первой волной предоставления".

"Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc", - сказал министр, не уточнив, впрочем, график, когда танки будут поставлены.

По его словам, танки согласились предоставить 12 государств. "Танковая коалиция сейчас насчитывает 12 участников. Еще рано называть все страны коалиции и их практический вклад, ведь некоторые должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами", - отметил он.

Кулеба также рассказал, что Киев решает вопросы о поставках западных реактивных истребителей и ракет дальнего радиуса действия.

"Это не оружие для эскалации. Это оружие для обороны и удержания агрессора", - сказал министр.

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