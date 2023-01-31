Выставка находящегося под санкциями Авена в Огре вызвала недоумение в МИД и не только

Гражданин Латвии Авен после вторжения России в Украины включен в список находящихся под санкциями лиц. В свою очередь председатель Огрской краевой думы проблем в создании выставки не видит и призывает не смешивать искусство с политикой.

Выставку под названием "Рижский художественный фарфор с 1925 по 1940 годы" в главном выставочном зале Огрского музея должны были открыть в среду, однако во вторник экспонаты так и не были привезены. Идея такой выставки поступила от руководителя самоуправления Эгила Хелманиса, что стало сюрпризом и для самого музея.

Огрская дума не скрывает, что выставка создается благотворительным фондом Петра Авена Paaudze при сотрудничестве с краевой думой. Мэр Огре Эгил Хелманис не видит в этом ничего предосудительного и призывает не смешивать искусство с политикой.

Мнение руководителя самоуправление не совпадает с мнением МИД. Министерство по-прежнему придерживается строгой позиции - никакое сотрудничество с находящимися под санкциями предприятиями или лицами, даже в сфере искусства, недопустимо.

Передаче "Новости TV3" известно, что после давления самоуправление от открытия выставки в среду, скорее всего, откажется. Председатель Огрского края был уклончив, ответив в смс-сообщении, что не может это ни подтвердить, ни опровергнуть.

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