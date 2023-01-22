Прошлой осенью состоялся аукцион, о результатах которого вовлеченные лица молчат, однако передаче De facto стало известно, что за неуплату налогов продан вертолет, который через посредников принадлежал российским предпринимателям Петру Авену и Юрию Шефлеру. Нынешне местонахождение летательного аппарата не называется.
Передача: В Латвии с аукциона продан вертолет Авена и Шефлера. Кому - неизвестно
Принимая во внимание, что гражданин Латвии Авен включен в черный список Евросоюза в связи с начатой Россией войной, Агентство гражданской авиации не позволяло вертолету Bell 429 летать. После введения санкций он стоял на территории аэропорта "Рига".
Купленный в своей время за 7,5 миллиона долларов вертолет Авену через посредников принадлежал напополам с предпринимателем Юрием Шефлером через компанию Country Heli. Однако у фирмы с начала войны накопился долг по налогам в размере 75 тысяч евро. Служба госдоходов решила деньги взыскать. Поэтому осенью вертолет выставили на аукцион.
Объявление больше публично не видно - оно изъято из базы данных аукционов судебных исполнителей. Поэтому детали аукциона, в том числе начальная цена вертолета, больше не являются доступной публично информацией. На одном из форумов энтузиастов авиации было опубликовано пару выдержек из объявления. В них можно прочесть, что себестоимость одного часа полета вертолета составляет 2500-3000 евро, в свою очередь годовой бюджет на техническое обслуживание варьируется в пределах 100-250 тысяч евро.
Когда аукциона завершился, ни судебный исполнитель, ни Служба госдоходов не раскрывают, ссылаясь на защиту данных.
"Можем подтвердить, что СГД передала дело компании Country heli о взыскании вещи и судебный исполнитель организовал аукцион вещи. Статус подсанкционного лица не освобождает СГД об обязанности соблюдать конфиденциальность, в связи с этим о действиях, предпринятых по делу о взыскании задолженности с конкретного налогоплательщика, в том числе продажи имущества, СГД не может давать публичные комментарии", - написали передаче в СГД.
Более подробную информацию не смогла предоставить и судебный исполнитель.
Поэтому по-прежнему остаются открытыми вопросы, кому и за сколько был продан вертолет Авена и Шефлера стоимостью несколько миллионов евро, и куда он делся.
Агентство гражданской авиации подтвердило, что самолет другого находящегося под санкциями российского миллиардера Романа Абрамовича по-прежнему находится в Латвии.
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