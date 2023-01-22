Передача: В Латвии с аукциона продан вертолет Авена и Шефлера. Кому - неизвестно

Принимая во внимание, что гражданин Латвии Авен включен в черный список Евросоюза в связи с начатой Россией войной, Агентство гражданской авиации не позволяло вертолету Bell 429 летать. После введения санкций он стоял на территории аэропорта "Рига".

Купленный в своей время за 7,5 миллиона долларов вертолет Авену через посредников принадлежал напополам с предпринимателем Юрием Шефлером через компанию Country Heli. Однако у фирмы с начала войны накопился долг по налогам в размере 75 тысяч евро. Служба госдоходов решила деньги взыскать. Поэтому осенью вертолет выставили на аукцион.

Объявление больше публично не видно - оно изъято из базы данных аукционов судебных исполнителей. Поэтому детали аукциона, в том числе начальная цена вертолета, больше не являются доступной публично информацией. На одном из форумов энтузиастов авиации было опубликовано пару выдержек из объявления. В них можно прочесть, что себестоимость одного часа полета вертолета составляет 2500-3000 евро, в свою очередь годовой бюджет на техническое обслуживание варьируется в пределах 100-250 тысяч евро.