Только леди. Почему у младшей внучки Елизаветы II нет титула принцессы?

Луиза Алиса Елизавета Мария Маунтбеттен-Виндзор в настоящее время занимает 16-е место в очереди на престол. Она родилась 8 ноября 2003 года и, как и большинство членов королевской семьи, была крещена в часовне Виндзорского замка.

Так или иначе, поклонники королевской семьи часто удивляются, узнав, что у внучки королевы нет особого титула. Та же история с графиней Софи, известной как "любимая невестка королевы".

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Как оказалось, титул принца или принцессы обычно дается детям монарха, и дети Елизаветы и принца Филиппа не исключение. Однако иногда один и тот же титул может быть присвоен нескольким внукам или внучкам королевской семьи: принцессы Беатрис и Евгения - отличный пример!

В таких вопросах монарх советуется и все принимают решение сообща - например, граф и графиня Уэссекские после разговора с Елизаветой решили, что их дети не будут иметь титулов принцев или принцесс и будут идентифицированы только как дети графа - фамилией.

Надо сказать, что это первый случай, когда сын королевы отказывается от такой привилегии. Графы Уэссекские также были первыми, кто носил фамилию Маунтбэттен-Виндзор, которая была введена Орденом Ее Величества в 1960 году и зарезервирована для членов династии без определенного титула.

Фото: Reuters/AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Леди Луиза увлекается конным спортом и, как и ее покойный дед, герцог Эдинбургский, участвовала в нескольких соревнованиях.