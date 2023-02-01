Последствие Covid-пандемии - рост ожирения у детей и подростков

Хотя в Латвии исследований о влиянии ограничений во время пандемии на вес детей не проводилось, врачи BKUS уверены, что рост ожирения во многих случаях напрямую связан с изменениями, которые Covid-19 внес в повседневную жизнь семей.

Клинический психолог BKUS Байба Фролова-Иване отмечает, что на консультации приходят пациенты и родители, которые хотят решить проблемы питания или ожирения в семье, но в основе этого лежит тяжелый эмоциональный фон, и решать нужно и эту проблему.

Психолог отмечает, что отношения детей с едой и своим телом начинаются в семье, и ожирение - это проблема всей семьи, от причины до решения. Дети с избыточным весом часто не только ощущают давление со стороны ровесников, но и не получают достаточной поддержки от родителей.

По наблюдениям специалистов BKUS, родителям часто трудно признать, что у ребенка избыточный вес. Многие придерживаются различных стереотипов о том, откуда у ребенка появился лишний вес, а также распространено мнение, что это не такая большая проблема. Например, часто родители считают, что вес ребенка придет в норму по мере роста, что ребенок очень активен, поэтому может есть все что хочет и сколько хочет, что врач выпишет лекарства, что не нужно менять образ жизни или же избыточный вес ребенок унаследовал от родителей.

Если лишний вес становится проблемой, в первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу. Семейные врачи должны измерять вес и рост детей каждый год, чтобы фиксировать динамику развития и возможные проблемы. Семейный врач может направить ребенка к эндокринологу, который оценит причины увеличения веса и порекомендует дальнейшие действия.

В Детской больнице существует многопрофильная программа коррекции веса, в которой участвуют эндокринологи, психологи, диетологи, физиотерапевты и реабилитологи. Подобные программы постепенно появляются и в регионах, хотя их и не так много, как следовало бы, отмечают специалисты BKUS.

Более подробная информация на портале BKUS.