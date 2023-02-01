Несмотря на то, что жесткие ограничения во время пандемии Covid-19 позади, специалисты Детской клинической университетской больницы (BKUS) по-прежнему наблюдают рост ожирения у детей и подростков.
Последствие Covid-пандемии - рост ожирения у детей и подростков
Как отмечает эндокринолог BKUS Ивета Дзивите-Кришане, избыточный вес и ожирение - не только эстетическая проблема, но и хроническое заболевание, комплексная проблема, затрагивающая все системы организма. Диабет 2-го типа, проблемы с сердечно-сосудистой системой, суставами и пищеварением, желчные камни, нарушения менструального цикла у девочек, гормональные изменения, расстройства пищевого поведения - это лишь некоторые из проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются дети и взрослые с избыточным весом.
"В последние годы растет число случаев заболевания диабетом и снижается возраст, когда диагностируется это заболевание. В моей практике самому маленькому пациенту с избыточным весом, у которого был выявлен диабет 2-го типа, было всего семь лет", - рассказала Дзивите-Кришане.
Исследования в разных странах мира свидетельствуют о значительном увеличении веса детей в последние годы. Проведенное в США исследование, в котором участвовало 432 302 ребенка в возрасте от 2 до 19 лет, показало, что в августе 2019 года ожирение имели 19,3%, а в августе 2020 года - уже 22,4%. Исследование проблемы детского ожирения в Словении показывает, что в период с 2019 по 2020 год распространенность ожирения увеличилась на 22,7% среди мальчиков в возрасте 6-14 лет и на 19,7% среди девочек того же возраста. В Великобритании распространенность ожирения среди детей в возрасте 4-5 лет в 2019 году составила 9,9% и выросла за год до 14,4%, а среди детей в возрасте 10-11 лет - с 21% до 25,5%.
Хотя в Латвии исследований о влиянии ограничений во время пандемии на вес детей не проводилось, врачи BKUS уверены, что рост ожирения во многих случаях напрямую связан с изменениями, которые Covid-19 внес в повседневную жизнь семей.
Клинический психолог BKUS Байба Фролова-Иване отмечает, что на консультации приходят пациенты и родители, которые хотят решить проблемы питания или ожирения в семье, но в основе этого лежит тяжелый эмоциональный фон, и решать нужно и эту проблему.
Психолог отмечает, что отношения детей с едой и своим телом начинаются в семье, и ожирение - это проблема всей семьи, от причины до решения. Дети с избыточным весом часто не только ощущают давление со стороны ровесников, но и не получают достаточной поддержки от родителей.
По наблюдениям специалистов BKUS, родителям часто трудно признать, что у ребенка избыточный вес. Многие придерживаются различных стереотипов о том, откуда у ребенка появился лишний вес, а также распространено мнение, что это не такая большая проблема. Например, часто родители считают, что вес ребенка придет в норму по мере роста, что ребенок очень активен, поэтому может есть все что хочет и сколько хочет, что врач выпишет лекарства, что не нужно менять образ жизни или же избыточный вес ребенок унаследовал от родителей.
Если лишний вес становится проблемой, в первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу. Семейные врачи должны измерять вес и рост детей каждый год, чтобы фиксировать динамику развития и возможные проблемы. Семейный врач может направить ребенка к эндокринологу, который оценит причины увеличения веса и порекомендует дальнейшие действия.
В Детской больнице существует многопрофильная программа коррекции веса, в которой участвуют эндокринологи, психологи, диетологи, физиотерапевты и реабилитологи. Подобные программы постепенно появляются и в регионах, хотя их и не так много, как следовало бы, отмечают специалисты BKUS.
Более подробная информация на портале BKUS.
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