В понедельник, 30 января, должностные лица 1-го отделения Рижского регионального управления муниципальной полиции Риги передали в Рижскую восточную прокуратуру уголовный процесс по совершенному в марте прошлого года в Риге, в микрорайоне Плявниеки, убийству Геннадия Валягина, побуждая начать уголовное преследование двух граждан Литовской Республики.
Госполиция начала уголовное преследование граждан Литвы по делу об убийстве Валягина
Уже сообщалось, что 11 марта 2022 года в Риге на ул. Келдыша, 16, возле места общественного питания был убит мужчина, который в тот момент находился в машине, а место преступления возможный виновник покинул.
При получении информации о случившемся по всей территории Латвии незамедлительно был объявлен план "перехват" и привлечены крупные полицейские силы, в том числе из Главного управления криминальной полиции Государственной полиции и Рижского регионального управления, а также полиции самоуправлений, чтобы задержать виновных лиц. Полиция самоуправления Ропажского края в то же время задержала одного из возможных виновников. При проведении масштабных следственных действий 29 августа 2022 года сотрудники Государственной полиции задержали второго подозреваемого.
В настоящее время уголовный процесс квалифицируется по пятому пункту статьи 118 Уголовного закона - за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, если оно совершено организованной группой. Подозреваемыми признаны два гражданина Литвы - 1972 и 1978 годов рождения. Сейчас они находятся под стражей.
За такое уголовное правонарушение причастные к нему лица могут быть наказаны пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет и пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества.
В уголовном процессе продолжается активное следствие. В интересах следствия Государственная полиция в настоящее время воздерживается от более подробных комментариев относительно хода расследования, в том числе от предоставления информации о задержанных лицах и распределении их ролей.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.
По версии правоохранительных органов, Валягин был организатором убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, которое произошло в мае 2018 года.
В деле об убийстве Бункуса фигурируют бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман, а также гражданин России Виктор Кривошей.
По данным архива агентства LETA, Валягин в свое время предстал перед судом по делу группировки Харитонова. В 1998 году Верховный суд приговорил Валягина к шести с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества, засчитав ему срок, отбытый ранее по приговору Рижского окружного суда. Он вышел на свободу в 2000 году.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!