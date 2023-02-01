Госполиция начала уголовное преследование граждан Литвы по делу об убийстве Валягина

Уже сообщалось, что 11 марта 2022 года в Риге на ул. Келдыша, 16, возле места общественного питания был убит мужчина, который в тот момент находился в машине, а место преступления возможный виновник покинул.

При получении информации о случившемся по всей территории Латвии незамедлительно был объявлен план "перехват" и привлечены крупные полицейские силы, в том числе из Главного управления криминальной полиции Государственной полиции и Рижского регионального управления, а также полиции самоуправлений, чтобы задержать виновных лиц. Полиция самоуправления Ропажского края в то же время задержала одного из возможных виновников. При проведении масштабных следственных действий 29 августа 2022 года сотрудники Государственной полиции задержали второго подозреваемого.

В настоящее время уголовный процесс квалифицируется по пятому пункту статьи 118 Уголовного закона - за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, если оно совершено организованной группой. Подозреваемыми признаны два гражданина Литвы - 1972 и 1978 годов рождения. Сейчас они находятся под стражей.