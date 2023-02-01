Фото ⟩ Пострадавшим от наводнения жителям Екабпилсского края выплатят до 1240 евро

Согласно обязательным правилам Екабпилсской краевой думы о предоставлении пособия по случаю кризиса, заявление о получении пособия по должно быть представлено в трехмесячный срок со дня возникновения кризисной ситуации.

Пособие в случаях катастроф предоставляется в размере до двух установленных в государстве минимальных месячных заработных плат с учетом возникших убытков. При их оценке по месту жительства будут учтены убытки, которые не связаны с ремонтом жилья, так как для этой цели планируются новые обязательные правила. Решение о назначении пособия будет принято только после обследования места жительства.