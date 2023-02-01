Пострадавшие в наводнениях жители Екабпилсского края, основное место жительства которых задекларировано в крае, могут обратиться за пособием в социальную службу с заявлением по случаю кризиса, сообщает самоуправление.
Фото ⟩ Пострадавшим от наводнения жителям Екабпилсского края выплатят до 1240 евро
Согласно обязательным правилам Екабпилсской краевой думы о предоставлении пособия по случаю кризиса, заявление о получении пособия по должно быть представлено в трехмесячный срок со дня возникновения кризисной ситуации.
Фото: Наводнение в Екабпилсе. 13 января 2023 года
Пособие в случаях катастроф предоставляется в размере до двух установленных в государстве минимальных месячных заработных плат с учетом возникших убытков. При их оценке по месту жительства будут учтены убытки, которые не связаны с ремонтом жилья, так как для этой цели планируются новые обязательные правила. Решение о назначении пособия будет принято только после обследования места жительства.
С учетом установленной в настоящее время минимальной зарплаты жители края могут претендовать на пособия в размере до 1240 евро.
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