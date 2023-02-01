Фото ⟩ Левитс: Балтия и Польша в большой степени создают повестку ЕС и НАТО

Левитс подчеркнул, что Латвию и Польшу объединяют глубокие исторические связи.

Сегодня с двухдневным официальным визитом в Латвию прибыл президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда, сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Левитса Юстине Дейчмане.

Она отметила, что президент страны Эгил Левитс и президент Польши обсудят предоставление необходимой поддержки Украине, ситуацию в сфере безопасности и энергетики в Европе и другие актуальные вопросы.

Во второй день визита в 11:15 президенты Латвии и Польши проведут дискуссию с экспертами о возможностях сотрудничества между странами в решении текущих задач.

За особые заслуги на благо Латвии польскому президенту Дуде присужден орден Виестурса

За особые заслуги на благо Латвии президента Польши решено наградить орденом Виестурса и назначить командором Большого креста ордена Виестура, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

За особые заслуги на благо Латвии Крестом Признания награждены государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка и государственный секретарь канцелярии президента Польши, руководитель Бюро международной политики Марцин Пшидач.

В свою очередь командором Креста Признания решено назначить посла Польши в Латвии Монику Михалишину.