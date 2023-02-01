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Фото ⟩ Левитс: Балтия и Польша в большой степени создают повестку ЕС и НАТО

rus.tvnet.lv
Левитс: Балтия и Польша в большой степени создают повестку ЕС и НАТО
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Президент Польши Анджей Дуда и президент Латвии Эгил Левитс.
Президент Польши Анджей Дуда и президент Латвии Эгил Левитс. Фото: Paula Čurkste/LETA

Латвия, Литва, Эстония и Польша с 24 февраля прошлого года в большой степени образуют повестку дня Европы и НАТО относительно агрессии России в Украине, поскольку страны Балтии и Польша лучше всего понимают, на какой стороне правда, сегодня на пресс-конференции после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой сказал президент страны Эгил Левитс.

Левитс подчеркнул, что Латвию и Польшу объединяют глубокие исторические связи.

Сегодня с двухдневным официальным визитом в Латвию прибыл президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда, сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Левитса Юстине Дейчмане.

Она отметила, что президент страны Эгил Левитс и президент Польши обсудят предоставление необходимой поддержки Украине, ситуацию в сфере безопасности и энергетики в Европе и другие актуальные вопросы.

Во второй день визита в 11:15 президенты Латвии и Польши проведут дискуссию с экспертами о возможностях сотрудничества между странами в решении текущих задач.

За особые заслуги на благо Латвии польскому президенту Дуде присужден орден Виестурса

За особые заслуги на благо Латвии президента Польши решено наградить орденом Виестурса и назначить командором Большого креста ордена Виестура, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

За особые заслуги на благо Латвии Крестом Признания награждены государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка и государственный секретарь канцелярии президента Польши, руководитель Бюро международной политики Марцин Пшидач.

В свою очередь командором Креста Признания решено назначить посла Польши в Латвии Монику Михалишину.

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