Полмиллиона рабочих бастуют в Великобритании

Британский конгресс профсоюзов (TUC), объединяющий крупнейшие профсоюзы страны, заявляет, что это самая масштабная забастовка в стране с 2011 года.

Из-за забастовки в среду, 1февраля, были закрыты тысячи школ в стране и значительно нарушена работа общественного транспорта, так как в забастовке принимают участие машинисты поездов и пограничники в британских аэропортах и ​​портах.

По всей стране запланированы массовые демонстрации в знак протеста против плана правительства запретить забастовки работников государственного сектора.

Забастовки рабочих в различных отраслях промышленности получают все большее распространение в Великобритании, поскольку быстрый рост инфляции снижает стоимость заработанных гражданами денег.

Премьер-министр Риши Сунак до сих пор сопротивлялся требованиям работников государственного сектора значительно повысить заработную плату в то время, когда потребительские цены быстро растут.

Статистика показывает, что в период с июня по ноябрь прошлого года из-за забастовок было потеряно 1,6 миллиона человеко-дней, что является самым высоким показателем за шестимесячный период за более чем 30 лет.

Между тем, только в ноябре из-за забастовок было потеряно 467 000 человеко-дней, что является самым высоким показателем с 2011 года.

Ранее RUS TVNET сообщал, что не менее полумиллиона протестующих вышли на улицы городов по всей Франции в знак протеста планов повышения пенсионного возраста.