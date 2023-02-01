В среду, 1 февраля, полмиллиона рабочих в Великобритании начали забастовку в рамках крупнейшего за 12 лет протеста. Рабочие требуют повышения заработной платы.
Полмиллиона рабочих бастуют в Великобритании
Британский конгресс профсоюзов (TUC), объединяющий крупнейшие профсоюзы страны, заявляет, что это самая масштабная забастовка в стране с 2011 года.
Из-за забастовки в среду, 1февраля, были закрыты тысячи школ в стране и значительно нарушена работа общественного транспорта, так как в забастовке принимают участие машинисты поездов и пограничники в британских аэропортах и портах.
По всей стране запланированы массовые демонстрации в знак протеста против плана правительства запретить забастовки работников государственного сектора.
Забастовки рабочих в различных отраслях промышленности получают все большее распространение в Великобритании, поскольку быстрый рост инфляции снижает стоимость заработанных гражданами денег.
Премьер-министр Риши Сунак до сих пор сопротивлялся требованиям работников государственного сектора значительно повысить заработную плату в то время, когда потребительские цены быстро растут.
Статистика показывает, что в период с июня по ноябрь прошлого года из-за забастовок было потеряно 1,6 миллиона человеко-дней, что является самым высоким показателем за шестимесячный период за более чем 30 лет.
Между тем, только в ноябре из-за забастовок было потеряно 467 000 человеко-дней, что является самым высоким показателем с 2011 года.
Ранее RUS TVNET сообщал, что не менее полумиллиона протестующих вышли на улицы городов по всей Франции в знак протеста планов повышения пенсионного возраста.
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