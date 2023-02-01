Вторая массовая забастовка против повышения пенсионного возраста во Франции: поезда не ходят, школы не работают

Забастовки вызвали проблемы с транспортом: автобусы, поезда и трамваи в городах от Парижа до Ниццы ходят с серьезными перебоями, нарушено движение скоростных поездов внутри страны - ходит только каждый третий.

Air France заявила, что каждый десятый рейс на короткие и средние расстояния будет отменен, уверив, впрочем, что это не коснется дальних рейсов.

Из-за забастовок серьезно нарушено движение поездов с одного из главных вокзалов Парижа - Gare du Nord Фото: Getty Images

Нарушена и работа парижского метро, сообщается, что там нормально работают только две линии, обслуживаемые автоматическими поездами без машинистов, а на платформах большие скопления людей, пытающихся уехать.

Опросы показывают, что до двух третей избирателей выступают против пенсионной реформы Макрона.

"Я их поддерживаю. Мне самой скоро 60, и я не в восторге от перспективы работать еще два года", - передает телеканал France 24 слова одной из пассажирок метро, 59-летней ассистентки юриста Катрин.

"Множество французов ощущают, что работать становится все труднее и труднее. И не потому, что они не хотят работать, а потому, что не хотят работать в таких условиях", - сказал Би-би-си политолог университета Sciences Po Бруно Палье.

Национальное собрание - парламент Франции - начнет рассматривать законы о пенсионной реформе на следующей неделе. Центристская партия Макрона "Возрождение" не имеет в палате большинства и рассчитывает на поддержку правой оппозиции.

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